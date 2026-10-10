F1, Verstappen vince la Sprint a Singapore davanti a Hamilton e Leclerc

Prima vittoria a Singapore per Max Verstappen che trionfa nella gara Sprint sul circuito di Marina Bay davanti a Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Quarta posizione per l’attuale leader della classifica mondiale Kimi Antonelli che sfrutta il doppio testacoda della due McLaren – Piastri era quarto e Norris quinto – all’ultimo giro. Norris ha, infatti, provato ad aggredire il compagno di scuderia, che stava tallonando Leclerc, finendo col provocare l’errore.

Verstappen: “Sprint non la considero vera vittoria, voglio vincere domani”

“La partenza è stata orrenda, questo è un punto in cui devo migliorare. Abbiamo avuto un po’ di fortuna con l’uscita di Russell, poi ho cercato di mantenere la calma e di portare la macchina al traguardo, sono felice per la sprint ma voglio vincere domani in gara. Questa non la considero una vera vittoria. Dobbiamo fare un vera qualifica e garantire di essere i migliori in pista”, ha dichiarato Verstappen al termine della gara.

Lewis Hamilton (Foto Hoch Zwei Photoagency/picture-alliance/dpa/AP Images)

Hamilton: “Ho fatto una partenza fantastica”

“Ho fatto una partenza fantastica, amo guidare su questa pista sul bagnato. Ho cercato di avvicinarmi a Verstappen, ma ad un certo punto mi sono reso conto che non era possibile superare in queste condizioni, su questa posta è difficile. Abbiamo dimostrato di avere una buona macchina, in qualifica con scelte importanti possiamo mettere pressione a Mercedes e Red Bull”, ha invece detto Hamilton.