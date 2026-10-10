F1, Gp Singapore 2026: pole di Verstappen

Max Verstappen conquista la pole del Gp di Singapore 2026, 17a prova del Mondiale di Formula 1. Il pilota della Red Bull, vincitore della gara sprint, alla sua 50a pole in carriera ha preceduto di 54 millesimi la Ferrari di Charles Leclerc e l’altra rossa di Lewis Hamilton. Scatterà in seconda fila il leader della classifica generale, Kimi Antonelli che chiude con il quarto crono. A seguire Lando Norris e George Russell, che scatterà in fondo allo schieramento per il cambio di Power Unit.

IT’S MAX 🤩 VERSTAPPEN TAKES POLE FOR THE SINGAPORE GRAND PRIX!! #F1 #SingaporeGP https://t.co/3TL5LQ0QMh — Formula 1 (@F1) October 10, 2026

Verstappen: “La pole era quello che volevo, siamo tutti molto vicini”

“È andata bene, siamo tutti molto vicini ma sono felice di questa pole, era quello che volevo. La macchina è andata bene per tutto il weekend. Con questo nuovo regolamento la vettura funziona in modo diverso rispetto ad alcune aree dove eravamo più forti. Fare la pole qui è speciale. La partenza? Penso possa fare soltanto meglio”, ha detto il pilota olandese dopo aver conquistato la 50a pole della sua carriera.