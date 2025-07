Chris Horner licenziato dalla Red Bull

Red Bull non ha fornito motivazioni ufficiali ma ha ringraziato Horner per il lavoro svolto, dichiarando che “resterà per sempre una parte importante della nostra storia”

Terremoto in casa Red Bull. Christian Horner, Ceo e team principal della squadra, “lascerà la scuderia con effetto immediato“, si legge in una nota. Il suo posto verrà preso dal team principal della Racing Bulls, Laurent Mekies.

Horner e Red Bull si separano dopo venti anni: l’ex pilota britannico ha guidato il team austriaco fin dalla sua prima stagione in Formula 1 nel 2005, “svolgendo un ruolo chiave nel passaggio da squadra che lottava per la zona punti a team campione del mondo”.

L’attuale racing director di Racing Bulls, Alan Permane, verrà promosso infine a team principal in seguito al passaggio di Mekies in Red Bull.

Red Bull non ha fornito motivazioni ufficiali nella nota diffusa mercoledì, ma ha ringraziato Horner per il lavoro svolto, dichiarando che “resterà per sempre una parte importante della nostra storia”.

Cosa succede alla Red Bull dopo Chris Horner

Laurent Mekies, attualmente alla guida del team gemello Racing Bulls, prenderà il posto di Horner come amministratore delegato del team Red Bull. Horner ricopriva il ruolo di team principal fin dal debutto della Red Bull come costruttore in Formula 1 nel 2005. Anche durante il Gran Premio di Gran Bretagna della scorsa settimana aveva svolto regolarmente i suoi compiti con il team e con i media.

Horner è sposato con Geri Halliwell — Ginger Spice delle Spice Girls — e lui stesso è diventato una figura nota al grande pubblico grazie alla sua visibilità nella docuserie Netflix “Drive to Survive”, in cui il suo acceso duello con Toto Wolff della Mercedes è stato uno dei temi centrali. Lui e il campione del mondo Max Verstappen erano stati fischiati al lancio della stagione a Londra, lo scorso febbraio.

Sotto la guida di Horner, Red Bull ha conquistato otto titoli piloti — quattro con Sebastian Vettel e quattro con Verstappen — e sei titoli costruttori. Tuttavia, in questa stagione è la McLaren a dominare, mentre le prestazioni della Red Bull sono in calo: nonostante ciò, Verstappen è ancora terzo in classifica e il team è quarto.

La scorsa settimana, Horner ha dovuto rispondere a molte domande sul futuro di Verstappen, dopo che il pilota olandese si è rifiutato di confermare la sua permanenza nel team dopo il 2026. Zak Brown, boss della McLaren, ha dichiarato all’Associated Press che sarebbe un “disastro” per la Red Bull se Verstappen lasciasse.

Il terremoto in casa Red Bull

Horner è solo l’ultimo di una serie di dirigenti di alto profilo ad aver lasciato il team nell’ultimo anno e mezzo. Il genio dell’aerodinamica Adrian Newey è passato alla Aston Martin, mentre il direttore sportivo Jonathan Wheatley è approdato alla Sauber, che diventerà a breve il team ufficiale Audi. Tutti questi cambiamenti sono avvenuti dopo la morte di Dietrich Mateschitz, cofondatore miliardario di Red Bull e creatore del progetto F1, avvenuta nel 2022.

Anche la formazione piloti è cambiata: Sergio Perez è stato escluso a fine stagione, seguito da un breve e fallimentare esperimento con Liam Lawson come compagno di Verstappen. Successivamente è stato sostituito da Yuki Tsunoda, che non ha ancora conquistato punti in cinque gare.

“Vogliamo ringraziare Christian Horner per il suo lavoro eccezionale negli ultimi 20 anni”, ha dichiarato Oliver Mintzlaff, amministratore delegato di Red Bull per i progetti aziendali e gli investimenti. “Con il suo impegno instancabile, la sua esperienza, competenza e pensiero innovativo, ha avuto un ruolo determinante nel rendere la Red Bull Racing uno dei team più vincenti e attrattivi della Formula 1. Grazie di tutto, Christian: resterai per sempre una parte importante della nostra storia.”

Le vecchie accuse di cattiva condotta contro Chris Horner

L’annuncio arriva a oltre un anno dalle accuse rivolte a Horner per presunta cattiva condotta nei confronti di un dipendente del team. Un’indagine interna condotta per conto di Red Bull aveva respinto le accuse, così come un secondo procedimento avviato dopo il ricorso del dipendente. Horner era rimasto al comando del team per tutta la durata del procedimento.

La carriera di Chris Horner

Ex pilota, la carriera di Horner si era interrotta un livello sotto la F1. Aveva solo 32 anni quando, nel 2005, divenne il più giovane team principal della Formula 1, dopo che Red Bull acquistò la scuderia Jaguar. È stato l’unico leader conosciuto dal team fino ad oggi. Come team principal e CEO, Horner aveva un’autorità insolitamente ampia nel paddock. Solo la scorsa settimana aveva dichiarato di voler rimanere alla guida ancora a lungo: “Abbiamo una dirigenza compatta, una struttura molto solida,” aveva detto. “Abbiamo forza in profondità. Non sento, e sicuramente non sento io, che ci sia bisogno di cambiamenti.”

La sua uscita arriva proprio mentre il team si sta preparando a una delle più grandi rivoluzioni regolamentari nella storia recente della F1, previste per la prossima stagione. Red Bull produrrà i propri motori in collaborazione con Ford, un progetto guidato proprio da Horner.