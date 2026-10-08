Legge elettorale, ironia Conte: "Manca solo premio maggioranza a premier con occhi chiari"

(LaPresse) “Giorgia Meloni con la sua faccia tosta non ci stupisce quasi più”. Lo ha dichiarato il presidente del M5S Giuseppe Conte parlando in Aula durante le dichiarazioni di voto finale sulla legge elettorale. “Manca solo indicare che il premio di maggioranza va a una premier con gli occhi chiari”, ha aggiunto Conte. “Una legge scritta guardando ai sondaggi. La psicosi Vannacci ormai vi determina nell’azione politica”, ha proseguito il leader pentastellato, bollando la legge come “una norma liberticida e antidemocratica. Ricordiamo quando Giorgia Meloni diceva che le regole del gioco non possono essere decise con le fiducie. Avete messo tre fiducie e mettete pure le vedette a controllare il voto”, ha concluso Conte.