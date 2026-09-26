F1, Gp Azerbaigian 2026: trionfo Russell davanti alle Red Bull

George Russell ha vinto il Gran Premio di Azerbaigian 2026 di Formula 1, sul circuito di Baku. Il pilota britannico della Mercedes, partito dalla pole position, è stato al comando dall’inizio alla fine e ha preceduto sul traguardo le due Red Bull di Max Verstappen e Isak Hadjar al rientro. Quarto posto per la Ferrari di Charles Leclerc davanti all’altra Mercedes di Kimi Antonelli, capace di rimontare ben 11 posizioni. Sesto posto per l’altra Rossa di Lewis Hamilton.

Disastro McLaren, con Lando Norris uscito e Oscar Piastri fuori dalla zona punti a causa di un errore clamoroso mentre era in lotta per il podio. La gara è stata caratterizzata da due ingressi della safety car nelle fasi centrali, prima per un incidente di Alexander Albon con la sua Williams e poi per uno scontro tra le due Alpine di Pierre Gasly e Franco Colapinto con la McLaren di Norris.

A completare la top ten il 19enne inglese Arvid Lindblad su Racing Bull davanti alle due Haas di Esteban Ocon e Ollie Bearman, decimo Carlos Sainz Jr. su Williams. Brividi fino alla fine con Valtteri Bottas a muro proprio nell’ultimo giro, con i commissari costretti a esporre le bandiere gialle.

La classifica del Mondiale: come cambia

Nella classifica del Mondiale, Russell guadagna 15 punti su Antonelli che resta al comando con 66 lunghezze di vantaggio sul compagno di squadra. Male la Ferrari che resta fuori dal podio per la quinta gara consecutiva. Prossima tappa del Mondiale di Formula 1 dal 2 al 4 ottobre a Sepang, dove si disputerà il Gran Premio del Bahrein.

Russell: “Fantastico tornare sul gradino più alto del podio”

“È fantastico tornare sul gradino più alto del podio, ringrazio il team che continua a credere in me. Sono davvero fiero”. Così George Russell commenta la vittoria nel Gran Premio di Formula 1 di Azerbaigian. “La prima parte sembrava una gita di piacere, poi dopo la safety e con Verstappen dietro sapevo sarebbe stata dura. Mi ha quasi ripreso e sarebbe stato un peccato perdere. Ma è stato un weekend incredibile”, ha aggiunto il pilota della Mercedes. “Ora ho più esperienza e sto adottando un nuovo stile di guida, dopo la pausa mi sento più forte e sto tornando me stesso”, ha detto. In chiave Mondiale “ora devo solo pensare a vincere gara dopo gara, Antonelli non sta facendo errori in una stagione incredibile. Io devo pensare solo a me stesso ed esprimere prestazioni come questo weekend”, ha concluso Russell.

Verstappen: “Fatto buona gara, non è bastato per prendere Russell”

“Abbiamo fatto una buona gara, il primo stint è stato difficile ma siamo riusciti a raggiungere la terza posizione. Poi dopo la safety sono riuscito a riprendere Russell, mi sono avvicinato sul traguardo ma non è bastato”. Così Max Verstappen, pilota della Red Bull, commenta il suo secondo posto nel Gran Premio di Azerbaigian a Baku.

Hadjar: “Contento per il mio primo podio con la Red Bull”

“Sono astate sei settimane molto lunghe per me, non mi divertito per niente ma ora sono felice. Era il momento giusto per tornare, sono contento per questo mio primo podio. Non vedo l’ora di tornare a correre, il polso ora sta bene”. Così Isak Hadjar, pilota della Red Bull, commenta il suo terzo posto nel Gran Premio di Formula 1 di Azerbaigian a Baku.

Leclerc: “La Ferrari perde troppo sui rettilinei, dobbiamo lavorare”

“Tutti i motori sono nel pool da usare e avevo l’ultimo. Abbiamo fatto il possibile, ma in rettilineo non c’era nulla da fare. In ogni giro perdiamo in rettilineo, gli altri stanno arrivando e c’è da lavorare. Dobbiamo reagire, perchè ogni volta che prendiamo un distacco con gli upgrade poi diventa difficile recuperare”. Così un deluso Charles Leclerc commenta ai microfoni di Sky il quarto posto nel Gran Premio di Formula 1 dell’Azerbaigian.

Antonelli: “A Baku mio peggior weekend, ma è andata bene”

“Oggi non avevo il passo dei weekend scorsi, ma è stato un fine settimana tutto in salita fin dalle Fp1. È stato il weekend peggiore dell’anno e oggi è uno di quelli in cui devi essere contento del quinto posto, considerato quello che è successo. Non sono contento di come ho guidato, ma farò in modo di tornare al mio livello la prossima settimana”. Così Kimi Antonelli commenta il suo quinto posto nel Gran Premio di Azerbaigian di Formula 1 a Baku. “Questo weekend non eravamo pronti a cambiare la power unit, l’avrei presa molto volentieri ma è andata così. Russell ha fatto un weekend fantastico e nel prossimo proveremo a rimettere le cose in ordine”, ha aggiunto il pilota della Mercedes.

Hamilton: “Anche in Malesia sarà dura, forse a Singapore andrà meglio”

“Non c’è un solo problema, ma vari aspetti diversi che vanno a coincidere. Prossime due gare più adatte a noi? Al momento non ho questa sensazione, in Malesia anche ci sono rettilinei abbastanza lunghi e non sarà semplice. A Singapore ci sono meno rettilineo e potremmo essere più forti. Vedremo”. Così un deluso Lewis Hamilton commenta ai microfoni di Sky Sport il suo sesto posto con la Ferrari nel Gp dell’Azerbaigian a Baku.

Vasseur: “Baku pista difficile per Ferrari, ma potevamo fare di più”

“Sapevamo che a Baku sarebbe stata difficile per la velocità del rettilineo, ma partivamo dal secondo posto e ci aspettavamo di più. Sul giro secco la macchina non era male, ma alla fine abbiamo dovuto solo difenderci”. Così un deluso Fred Vasseur, team principal della Ferrari, commenta il quarto e sesto posto nel Gran Premio dell’Azerbaigian. “È stato un weekend difficile, ora nei prossimi due Gran Premi la velocità in rettilineo avrà un peso diverso in Malesia e a Singapore. Ma sicuramente qui si poteva fare un lavoro migliore, abbiamo fatto più punti della McLaren ma l’obiettivo è vincere le gare e lottare per il campionato”, ha aggiunto ai microfoni di Sky.