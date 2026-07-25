F1, Gp Ungheria 2026: pole per Norris, poi le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Quarto posto per Kimi

Lando Norris conquista la pole position per il Gran premio di Ungheria. Il pilota della McLaren ha chiuso la sessione con un tempo di 1.17.207. Alle sue spalle le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Quarto posto per l’altra McLaren del leader del Mondiale, Kimi Antonelli vincitore anche nell’ultimo Gp in Belgio.

QUALIFYING CLASSIFICATION



Lando Norris takes his first pole of the season 👏#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/4vhIq9ZzW9 — Formula 1 (@F1) July 25, 2026

“Sono felicissimo. Sono davvero contento di essere tornato in vetta. Sono state delle qualifiche difficili, questi due ragazzi (della Ferrari ndr) sono stati molto veloci, è stata una lotta serrata per tutto il weekend”, ha detto Norris aggiungendo: “Abbiamo portato qualche aggiornamento, è difficile dire quanto incidano, ma oggi hanno aiutato. Ho avuto fiducia per tutta la giornata. Abbiamo fatto un buon lavoro, la macchina si è comportata bene. Sono molto contento per il team. Un altro grande lavoro ci aspetta domani”.

Delusione Hamilton: “Uscire per primi un errore, domani sarà dura”

“Complimenti a Lando per l’ottimo giro. Mi sentivo a mio agio durante le qualifiche e per qualche motivo siamo usciti per primi, cosa che non credo sia stata la scelta giusta, e il grip non era sufficiente né per me né per Charles”. Così Lewis Hamilton, pilota della Ferrari, visibilmente deluso per una pole nel Gran premio di Ungheria sfumata per appena 12 millesimi di ritardo su Lando Norris. “Credo che domani sarà una giornata difficile. Eravamo i più veloci durante le qualifiche, quindi la situazione ci è sfuggita di mano”, ha aggiunto.

Leclerc: “Oggi non al meglio, cercato di fare il massimo”

“Oggi c’è stato un cambio di vento piuttosto brusco e non credo di aver fatto un ottimo lavoro, non mi sentivo al meglio”. Così Charles Leclerc, pilota della Ferrari, dopo aver ottenuto il terzo tempo nelle qualifiche per il Gran premio di Ungheria, dietro Lewis Hamilton e il poleman Lando Norris. “Eravamo in svantaggio, ma il ritmo non era mai al livello di Lewis – ha aggiunto – quindi si trattava di fare il massimo e credo di esserci riuscito.