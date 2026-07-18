Hamilton, incidente in Belgio: Ferrari distrutta

Lewis Hamilton ha distrutto la sua Ferrari, nella parte posteriore, nell’ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio di Formula 1.

Kimi Antonelli si conferma il più veloce anche nella terza sessione di prove libere del Gp del Belgio. Il pilota della Mercedes con il tempo di 1’45″990 ha preceduto la McLaren di Lando Norris e la Red Bull di Max Verstappen.

Ferrari riparata, Hamilton farà le qualifiche

Lewis Hamilton sarà regolarmente al via per le qualifiche del Gp del Belgio. Il pilota inglese, protagonista di un incidente sul finire della sessione di prove libere ha danneggiato la vettura che è stata riparata dai meccanici in tempo per potere prendere parte al Q1.

L’incidente di Hamilton

Proprio nell’ultimo minuto di sessione Hamilton si rende protagonista di un incidente: in uscita di curva perde il grip e danneggia l’ala posteriore. Divelta la gomma posteriore destra.