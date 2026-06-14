Formula1, prima vittoria di Hamilton con la Ferrari al Gp di Barcellona

Lewis Hamilton conquista il Gp di Barcellona, settima prova del Mondiale, e firma la sua prima vittoria in Ferrari della sua carriera. A un anno e mezzo dal suo ingaggio a Maranello, il pilota britannico, reduce da due secondi posti, in Canada e Montecarlo, precede la Mercedes di George Russell, secondo, e la McLaren di Lando Norris. Sfortunato Kimi Antonelli, che a quattro giri dalla fine, dopo aver sorpassato il compagno di squadra George Russell, è costretto al ritiro legato probabilmente a un problema all’ala che si è staccata durante il sorpasso. Ritiro anche per il ferrarista Charles Leclerc, a pochi giri dalla fine. Quarto Verstappen, poi Piastri, Hadjar, Gasly e Colapinto, Lawson e Lindblad.

Il 41enne Hamilton, alla sua 31esima gara in ‘rosso’, non vinceva un Gran Premio di Formula 1 da quasi due anni. La sua ultima vittoria risale al 28 luglio 2024, quando si aggiudicò il Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps, dopo la squalifica del compagno di squadra George Russell. L’ultimo successo della Ferrari invece risale al 27 ottobre 2024, quando lo spagnolo Carlos Sainz vinse il Gran Premio del Messico. La ‘rossa’ non si imponeva a Barcellona dal 2013 con Fernando Alonso. Per Hamilton si tratta della 106esima vittoria in carriera, la settima a Barcellona battendo il record di Michael Schumacher.

Hamilton: “Mai mollato la speranza, vittoria unica e speciale”

“Devo cominciare dicendo un enorme grazie alla Ferrari a tutti quelli che lavoravano in fabbrica. Un grazie a Fred (Vasseur, ndr) che mi ha voluto qui. L’anno scorso avevo iniziato con un sogno e non ho mai mollato la speranza. Ho i fan migliori del mondo e abbiamo raggiunto tutto quello che sognavamo”. Così Lewis Hamilton, dopo aver conquistato il Gp di Barcellona, primo successo del britannico con la Ferrari. “Le vittorie sono tutte speciali, ma questa è unica. Vedevo la Ferrari quando ero piccolo, quando correvo la vedevo sugli schermi. Questo momento è arrivato. Sono grato per sempre. Spero sia la prima di tante. Siamo stati grandi nel pit stop e la macchina è stata fantastica”, ha proseguito. “Con il lavoro abbiamo ritrovato il feeling, devo ringraziare chi ha lavorato dietro le quinte credendo e avendo fiducia nelle decisioni, abbiamo iniziato questo viaggio insieme. Adoro quello che faccio, non c’è emozione più bella. Lotta per il campionato? Ci prendiamo questo risultato, la Mercedes è ancora molto veloce, dobbiamo migliorare non è finita qui di sicuro”, ha concluso.

Leclerc: “Felice per team Ferrari, ma sono deluso e devo resettare”

“Hamilton è sempre stato un passo avanti. Sono contento per lui e per il team. Ora tocca a me lavorare. Non c’è invidia da parte mia, ma non nascondo la mia delusione. Ora devo resettare“. Così Charles Leclerc a Sky Sport al termine del Gp di Barcellona. “Ora bisogna solo avere weekend puliti e risultati buoni. E’ stato difficile gestire alcune cose, ma io non sono stato a un buon livello”, ha aggiunto.

Vasseur: “Giornata molto bella per Hamilton e team, ora mantenere lo stesso approccio”

“E’ una giornata molto bella per Hamilton e per tutto il team. Dobbiamo tenere a mente che stiamo spingendo molto e questo è il modo giusto per ripagare la squadra. E’ molto bello fare due podi consecutivi in Europa, ieri abbiamo anche lottato per la pole”. Così a Sky Sport il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, al termine del Gp di Barcellona. “Lotta per il Mondiale? Due settimane fa non eravamo da nessuna parte e oggi non siamo campioni del mondo. Dobbiamo mantenere lo stesso approccio e tenere la massima concentrazione. Le prestazioni saranno determinate dalla capacità di sviluppare la macchina nel corso della stagione” ha aggiunto il dirigente francese, che si è soffermato anche sul secondo ritiro consecutivo di Leclerc: “Oggi non è stata colpa sua, è stato un problema di affidabilità. La cosa positiva è che aveva un ottimo passo. Aveva fiducia e si deve ripartire da questo”.

Antonelli: “Mi sento vuoto, affidabilità è un punto debole“

“Mi sento vuoto, l’affidabilità è un punto debole su cui dobbiamo lavorare. Il problema che ha avuto George (Russell, ndr) è lo stesso che ho avuto io oggi”. Così a Sky Sport, Kimi Antonelli, pilota della Mercedes, costretto al ritiro a pochi giri dal traguardo del Gp di Barcellona, quando si trovava in seconda posizione. “E’ un peccato perché andavano veramente forte. Sono contento per Hamilton. La Ferrari non sarà così veloce, ma l’affidabilità è molta buona. Oggi non è colpa di nessuno però abbiamo perso punti importanti. Resto comunque contento della gara e del passo che avevo, Ora ci focalizziamo sull’Austria”, ha aggiunto.

Wolff: “Sono arrabbiato, oggi abbiamo perso due volte”

“Perdere macchine in questo modo è inaccettabile. Russell a Montreal ha perso 25 punti, oggi Kimi 18. Per vincere bisogna finire le gare, non basta la velocità. Sono molto arrabbiato per come ce la siamo giocata, oggi abbiamo perso due volte. Non facciamo ordini di scuderia, ma in questo modo abbiamo perso la gara. Adesso dobbiamo capire come gestirla in futuro”. Così il team principal della Mercedes, Toto Wolff, al termine del Gp di Barcellona di F1. “Sono contento per Hamilton e per la Ferrari. Sono veloci e sono dei rivali per il titolo”, ha aggiunto.

Le classifiche piloti e costruttori del Mondiale

Nel mondiale piloti, Hamilton si avvicina a -41 da Kimi Antonelli e allunga a +7 su Russell. Norris supera Piastri per la 5ª posizione. Colapinto sale 11° davanti a Bearman. Nel campionato costruttori, la Ferrari si avvicina a -72 dalla Mercedes, mentre Alpine e Racing Bulls guadagnano punti con entrambi i piloti.