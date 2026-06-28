Russell vince il Gp Austria 2026: sul podio anche Verstappen e Antonelli

L’inglese George Russell ha vinto il Gran Premio di Austria di Formula 1, sul circuito dello Spielberg. Il pilota della Mercedes, partito dalla pole position, ha preceduto l’olandese Max Verstappen su Red Bull e il compagno di squadra Kimi Antonelli, leader del Mondiale. Quarto posto per la McLaren dell’australiano Oscar Piastri, mentre è soltanto quinto Lewis Hamilton con la Ferrari. Giornata difficile per le Rosse, con Charles Leclerc che chiude soltanto ottavo preceduto anche dall’altra Red Bull del francese Izak Hadjar e dall’altra McLaren dell’inglese Lando Norris. Nella classifica del Mondiale comanda sempre Antonelli con 171 punti, davanti a Russell con 131 ed Hamilton con 125. Prossimo appuntamento con il Mondiale di F1, il 5 luglio con il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone.

GEORGE RUSSELL WINS IN AUSTRIA! 🏆👏



IT'S HIS SECOND GRAND PRIX WIN OF THE SEASON! 😮‍💨#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/8BXsjkBHEC — Formula 1 (@F1) June 28, 2026

Russell: “Felice per vittoria ritrovata, ultime due gare per me vitali”

“Sono felice di tornare sul gradini più alto, è passato un po’ di tempo e voglio godermela insieme al mio team. Ci siamo rimessi in carreggiata dopo un periodo difficile di forma, oggi max e la Red Bull era davvero veloce e complimenti a lui. Oggi è stata una bella gara”. Così George Russell commenta la vittoria con la Mercedes nel Gran Premio di Austria di Formula 1. “Ho dovuto spingere al limite, perché dietro erano tutti e due veloci. Il team ha trovato le tempistiche perfette per i pit stop”, ha aggiunto il pilota inglese alla seconda vittoria stagionale, settima in carriera. “Il Mondiale? Le gare difficili ti mettono alla prova a livello psicologico, gli ultimi weekend sono stati vitali per ricordarmi che sono ancora capace. Non vedo l’ora di andare a Silverstone davanti ai tifosi di casa, sono sicuro sarà grandioso”, ha concluso.

Verstappen: “Secondo posto positivo per Red Bull”

“E’ stata un’ottima gara, i primi giri sono stati divertenti e poi ho cercato di gestire le gomme. Alla fine ho avuto qualche problemino che mi ha impedito di ritrovare un bel ritmo. Ma arrivare secondi, così vicino alla vittoria, è estremamente positivo e sono molto contento”. Così Max Verstappen commenta il suo secondo posto con la Red Bull nel Gran Premio di Austria di Formula 1.

Antonelli amaro: “Troppi errori in partenza, ma minimizzato danni”

“Si sono stato un po’ troppo entusiasta nei primi giri, ho commesso troppi errori e non ho guidato bene. Con le medie ho perso diversi settori e avevo problemi con i freni, poi dopo il cambio gomme ho resettato tutto ma peccato di essere rientrato nella festa troppo tardi. Con qualche giro in più sarebbe stato più divertente per me, complimenti a Russell e Verstappen ma io devo migliorare parecchio. Abbiamo però minimizzato i danni”. Così Kimi Antonelli commenta il suo terzo posto con la Mercedes nel Gran Premio di Austria di Formula 1.

Vasseur: “Austria pista non adatta a Ferrari, ora dobbiamo reagire”

“Abbiamo un deficit di potenza dall’inizio della stagione, lo sapevamo. Anche con l’Aduo non si poteva pensare di avere la bacchetta magica e di risolvere tutto da un giorno all’altro. Sappiamo che c’è una difficoltà, ma ci stiamo lavorando. questo ci fa perdere posizioni in pista, ma non deve essere una scusa perché la settimana scorsa abbiamo vinto. Oggi nella prima parte abbiamo distrutto le gomme per stare dietro alle Mercedes, forse dovevamo concentrarci sulle McLaren”. Così il team principal della Ferrari Fred Vasseur commenta ai microfoni di Sky Sport il deludente risultato nel Gran Premio di Austria di Formula 1. “Con Leclerc pensavamo a un piano a due soste, ma si è rivelata sbagliata. Il risultato è dovuto al fatto che abbiamo pensato troppo alla Mercedes, mentre non avevamo il passo per stare con loro. Gestendo meglio la gara saremmo stati davanti alla McLaren”, ha aggiunto. “Sapevamo che questo tracciato per noi era difficile, Barcellona era più adatto a noi. Ogni weekend è una storia diversa, nello scorso la Mercedes era in difficoltà e oggi è tornata a vincere. La settimana prossima dobbiamo reagire”, ha concluso.

Hamilton: “Divario Mercedes-Ferrari molto grande, difficile da colmare”

“L’avevamo visto già venerdì che eravamo più veloci in curva e perdevamo 6 decimi in rettilineo. Ieri abbiamo migliorato facendo un ottimo lavoro in nottata, mentre oggi c’era anche il surriscaldamento. La macchina scivolava e il bilanciamento era molto difficile. Pensavo di poter tenere il ritmo di Russell all’inizio ma le gomme hanno iniziato subito a degradare, non mi aspettavo questa differenza. Qui siamo in altitudine e pensavamo di avere possibilità migliori, ma non è andata così”. Così un deluso Lewis Hamilton commenta ai microfoni di Sky Sport il suo quinto posto con la Ferrari nel Gran Premio di Austria di Formula 1. “Penso che il gap sia molto molto grande, non so se sia colmabile in una stagione. Ci vogliono mesi per testare e sviluppare l’affidabilità di cambiamenti necessari, penso potremo fare progressi più avanti. Ci aspettano alcune gare molto impegnative, come a Silverstone dove ci sono lunghi rettilinei, ma ci saranno poi altre piste con tante curve”, ha aggiunto.

Leclerc amaro: “Testa bassa e lavorare per trovare quadra con la macchina”

“Il gap con Mercedes è colmabile, ma a livello di motore per ora facciamo tanta fatica. Oggi il passo non c’era, abbiamo fatto più fatica rispetto a Barcellona e io ancora di più. In questi momenti devo solo tenere la testa bassa, continuare a lavorare per trovare la quadra con questa macchina con cui ho fatto fatica”. Così un deluso Charles Leclerc commenta ai microfoni di Sky Sport il suo ottavo posto con la Ferrari nel Gran Premio di Austria di Formula 1.

La classifica aggiornata