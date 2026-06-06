Formula 1, Vasseur ricoverato in ospedale: salterà il Gp di Monaco

Il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, è attualmente sotto osservazione presso una struttura medica e non sarà presente in pista per le qualifiche del Monaco Grand Prix. La Ferrari non ha fornito dettagli sulle condizioni di salute del dirigente francese, che ha 58 anni. “Fred Vasseur non sarà presente oggi al circuito. A seguito di alcuni controlli medici, Fred rimarrà sotto osservazione presso una struttura sanitaria locale”, ha dichiarato la Ferrari. Il team ha aggiunto: “Non verranno fornite ulteriori informazioni mediche. Auguriamo a Fred una pronta guarigione e speriamo di rivederlo presto in pista”.

Vasseur guida il team di Formula 1 della Ferrari dal 2023 e lo scorso anno ha firmato un rinnovo contrattuale pluriennale. La Ferrari si presenta come una delle principali candidate alla vittoria a Monaco, che sarebbe la prima della stagione per la scuderia. Nelle sessioni di prove libere di venerdì, i piloti Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno infatti fatto registrare i migliori tempi.