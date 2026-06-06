F1, Gp Montecarlo 2026: Antonelli in pole position

Un grandissimo Kimi Antonelli partirà dalla pole position nel Gran Premio di Montecarlo 2026, valido per il Mondiale di Formula 1.

Il 19enne pilota della Mercedes, leader del Mondiale, ha realizzato il miglior tempo nelle qualifiche con un sensazionale 1’12″051. Al suo fianco in prima fila un indomito Max Verstappen, secondo sulla sua Red Bull a +0.043 secondi.

Parziale delusione per la Ferrari

Parziale delusione per la Ferrari che deve accontentarsi della seconda fila con Lewis Hamilton terzo a +0.228 e Charles Leclerc quarto a +0.300. Solo sesto posto per l’altra Mercedes di George Russell a +0.394, mentre le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris non vanno oltre il settimo e ottavo posto. Quella di Antonelli, la quarta in carriera, è solo la seconda pole position di un pilota italiano a Montecarlo dopo Jarno Trulli nel 2004.

Antonelli: “Felice per pole a Montecarlo, sono andato al limite”

“E’ stato uno dei quei giri in cui sono riuscito a mettere tutto insieme, è stata una qualifica molto combattuta con Verstappen. Sapevo che l’ultimo giro era buono, sono molto contento ed un enorme ringraziamento al team perché ieri abbiamo faticato e oggi siamo migliorati enormemente”. Così un sorridente Kimi Antonelli commenta la sua pole position con la Mercedes nel Gran Premio di Montecarlo. “La qualifica qui è una delle più intense dell’anno, devi sempre andare al limite e avvicinarti al muro ma avevo grande fiducia e sono felice”, ha aggiunto. “L’età mi aiuta? Sicuramente mi sto godendo la macchina e il weekend, c’è stato un grande passo avanti rispetto all’anno scorso e non vedo l’ora che sia domani”, ha concluso.

Verstappen: “Avrei firmato per essere in prima fila oggi”

“Se ieri mi avessero detto di essere in prima fila oggi avrei accettato, abbiamo avuto delle difficoltà e quindi sono molto contento. Domani vedremo la partenza, perché queste macchine sono complicate da far partire. Dietro ho due macchine che partono molto bene, per cui vedremo”. Così il pilota della Red Bull Max Verstappen commenta il suo secondo posto nelle qualifiche del Gran Premio di Montecarlo di Formula 1. “Con queste macchine si va ancora più al limite, ma quando riesci a fare un giro pulito è molto appagante”, ha aggiunto il campione olandese.

Hamilton: “Congratulazioni ad Antonelli, per Ferrari passo indietro”

“Prima di tutto congratulazioni a Kimi, ha fatto un lavoro eccezionale e la sua prima pole qui è speciale. Per noi una giornata difficile, sembravamo fortissimi ma in realtà in qualifica le sensazioni erano diverse. Io ho dato tutto, è un privilegio essere ancora qui e lo adoro”. Così Lewis Hamilton commenta la terza posizione nelle qualifiche del Gran Premio di Montecarlo con la Ferrari. “Sicuramente siamo stati tutti molto vicini, pensavo quasi di aver fatto la pole ma è bello così. Tra ieri e oggi abbiamo perso qualcosa e dobbiamo capire perché. Non abbiamo portato aggiornamenti ma siamo comunque in lotta, per cui sono ottimista per il futuro”, ha aggiunto.

La griglia di partenza del Gp di Montecarlo 2026