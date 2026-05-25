Gp Canada, Antonelli trionfa davanti a Hamilton e Verstappen

Kimi Antonelli vince anche il Gp del Canada di Formula 1 e ottiene la quarta vittoria consecutiva, aumentando il vantaggio in vetta alla classifica mondiale a +43 sul compagno di squadra George Russell, costretto al ritiro attorno a metà gara per un problema tecnico mentre si trovava in testa. Il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton e la Red Bull di Max Verstappen. Ai piedi del podio l’altra rossa di Charles Leclerc. Gara da dimenticare per la McLaren, che ha tentato senza fortuna l’azzardo di iniziare la gara con le gomme intermedie. Lando Norris si è ritirato, Oscar Piastri è finito fuori dalla zona punti. Il prossimo appuntamento del mondiale di F1 è in programma a Montecarlo nel weekend del 6-7 giugno.