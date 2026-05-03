F1, al Gp di Miami Antonelli fa tris e vince davanti a Norris

Kimi Antonelli cala il tris e dopo i successi in Cina e Giappone conquista la vittoria anche nel Gp di Miami, quarta tappa del Mondiale. Il 19enne bolognese della Mercedes ha preceduto il campione del mondo della McLaren, Lando Norris, terza l’altra vettura ‘papaya’ di Oscar Piastri.

Sfortunato il ferrarista Charles Leclerc, tradito dalla vettura a un giro dalla fine e scivolato dal terzo al sesto posto per un problema tecnico all’ala. Ai piedi del podio l’altra Mercedes di George Russell che precede la Red Bull di Max Verstappen, protagonista di giornata con una serie di sorpassi ed errori. Settima la Ferrari di Lewis Hamilton.

Con questa vittoria Antonelli di porta a 100 punti e consolida il suo vantaggio in classifica generale.

Antonelli: “Ottima strategia, ma la strada è ancora lunga”

“Stavolta la partenza non è stata brutta come quella di ieri e per evitare gli altri ho dovuto perdere un po’ di tempo in curva 1. Ho certamente commesso qualche errore nella gestione dell’energia, ma oggi il team mi ha aiutato con una grande strategia e il passo gara era buono”. Così Kimi Antonelli, pilota Mercedes, dopo la vittoria nel Gp di Miami. “La strada è ancora lunga, ma stiamo lavorando tantissimo con la squadra. Ci godiamo questa vittoria e torneremo al lavoro in vista del Canada”, ha aggiunto il pilota bolognese.

Norris: “La vittoria era alla portata, ottima gara di Antonelli”

“Abbiamo scelto di rientrare prima degli altri piloti ai box. Ma la Mercedes e Antonelli hanno fatto un’ottima gara“. Queste le parole del campione del mondo in carica Lando Norris dopo il secondo posto nel Gp di Miami. “Dispiace aver mancato la vittoria perché sarebbe stata raggiungibile, ma comunque è stato un weekend positivo per noi. Alcune cose sono migliorate e altre no, ma oggi era importante non commettere errori ed è stato difficile gestire tutte le variabili”, ha aggiunto.

Geronimo La Russa (Aci): “Antonelli mix di talento e passione”

“Kimi Antonelli si conferma un mix vincente di talento, genio, determinazione e passione che gara dopo gara ci stupisce sempre più, non solo per i trionfi sportivi”. Così il presidente dell’ACI, Geronimo La Russa, plaude alla terza vittoria consecutiva ottenuta da Kimi Antonelli al Gran Premio di Miami. “Il pilota, cresciuto nell’ACI Team Italia – conclude il presidente della Federazione nazionale per lo Sport Automobilistico – è sempre più trascinatore non solo per i tifosi, ma per tutti coloro che che vedono in lui un modello di valori sportivi e umani: un pilota, orgoglio italiano, da seguire dentro e fuori le piste”.