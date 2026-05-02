Formula 1, Gp Miami 2026: doppietta McLaren nella sprint, Norris su Piastri, terzo Leclerc

È ritorno al passato. Nella gara sprint del Gp di Miami 2026, quarta tappa del Mondiale di F1, è doppietta McLaren.

Sul tracciato della Florida il campione del mondo in carica Lando Norris ha preceduto il compagno di squadra Oscar Piastri. Sul podio la Ferrari di Charles Leclerc con una ‘rossa’ che si è presentata in Usa con un corposo pacchetto di aggiornamenti sulla SF-26, definito come un “pacchetto e mezzo” di novità, frutto di un mese di intenso lavoro di sviluppo.

Dietro il monegasco si è piazzata la Mercedes di George Russell che ha sfruttato i 5″ di penalità per track limits del leader del mondiale e compagno di squadra Kimi Antonelli che si era piazzato quarto al traguardo ma è scivolato al sesto posto dietro alla Red Bull di Max Verstappen. Si tratta ella prima vittoria di una vettura non Mercedes in questa stagione.

Prima della gara, sul circuito è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Alex Zanardi.

Norris: “Bella gara ma c’è ancora margine per migliorare”

“È stata una bella gara e una buona giornata per il team eccezionale nel portare questi aggiornamenti. E’ stata dura per il caldo, per le qualifiche non penso cambieremo molto. Penso ci sia ancora margine per migliorare”. Così il campione del mondo britannico Lando Norris, pilota della McLaren, vincitore della gara sprint del Gp di Miami.

Leclerc: “Soddisfatto aggiornamenti macchina ma non del terzo posto”

“Gli aggiornamenti fatti dal team hanno funzionato. Sono soddisfatto della macchina ma non del terzo posto. Anche la McLaren ha fatto un bel passo in avanti ma non siamo lontani. Partendo in una buona posizione domani potremmo dargli fastidio”. Queste le parole del ferrarista Charles Leclerc dopo il terzo posto nella Sprint Race del Gp di Miami.