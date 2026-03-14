Kimi Antonelli in pole position al Gp Cina 2026, poi Russell e Hamilton

Kimi Antonelli su Mercedes centra la pole position al Gran premio di Cina 2026. Sul circuito di Shanghai Antonelli chiude la Q3 in 1′ 33”.305, davanti al compagno di scuderia George Russell, che ha vinto la gara Sprint disputata nella notte italiana, e alla Ferrari di Lewis Hamilton. Quarta l’altra Ferrari di Charles Leclerc.

Per Antonelli si tratta della prima pole nelle qualifiche tradizionali (esclusa la Sprint) ed è il primo pilota italiano a centrare una pole dal 2009, quando Giancarlo Fisichella partì davanti a tutti in Belgio.

Antonelli: “Sessione pulita, molto contento della pole”

“È stata una sessione pulita e sono molto contento”. Così Kimi Antonelli, pilota della Mercedes,dopo aver centrato la pole position nel Gran Premio di Cina, davanti al compagno di scuderia George Russell e alla Ferrari di Lewis Hamilton. “È stata una sessione molto buona, senza errori – ha ribadito – e non vedo l’ora di partire domani”.

Russell: “Fatto buon lavoro nonostante problemi”

“Sono sicuro che Hamilton sarà molto pulito in partenza, dovremo fare una bella gara”. Così George Russell, pilota della Mercedes, dopo le qualifiche del Gran premio di Cina, che lo vedrà partire in seconda posizione dietro al compagno di scuderia Kimi Antonelli. Le qualifiche di Russell sono state caratterizzate da problemi alla monoposto. “Nel Q2 ho avuto un problema all’ala anteriore, mentre nel Q3 non riuscivo a cambiare marcia. Ma ho fatto un buon lavoro”, ha spiegato Russell.

Hamilton: “Qualifica dura, difficile mettere insieme buon giro”

“È stata una qualifica dura in cui è stato difficile mettere insieme un buon giro”. Così Lewis Hamilton, pilota della Ferrari, che domani partirà terzo nel Gran premio di Cina. “Ma sono contento di essere qui assieme a questi ragazzi”, ha aggiunto rivolgendosi ai piloti della Mercedes Kimi Antonelli (pole) e George Russell che partiranno in prima fila. “Con gli ingegneri abbiamo fatto un buon lavoro, riuscendo ad avvicinarci alle Mercedes, vediamo se riusciremo a fare qualche passo in avanti – ha proseguito – sarà una bella sfida e ci divertiremo. Speriamo non ci sia tanto vento, l’obiettivo è ridurre il divario” con le Mercedes.

Leclerc: “In Cina mi manca sempre qualcosa, domani obiettivo è vincere”

“Non sono molto contento, anche se io sono pessimo su questa pista. Non è che non faccia sforzi, li ho fatti attraverso gli anni, ma arrivato in qualifica mi manca sempre qualcosa su questa pista”. Così Charles Leclerc, pilota della Ferrari, a Sky Sport dopo il quarto posto in qualifica nel Gran premio di Cina. “La cosa buona è che non siamo troppo lontani e con queste macchine partire quarti o secondi non cambia molto – ha spiegato – questa macchina in qualifica ancora la devo capire, è meglio essere sotto il limite e fare sempre la stessa cosa che arrivare in Q3 e provare a fare qualcosa di diverso. Questo mi dispiace perché è sempre stata la mia forza, però ci si adatta. In gara ce la possiamo giocare con la Mercedes. Vincere? L’obiettivo è quello”.