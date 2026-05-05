AV Napoli-Bari, abbattuto l'ultimo diaframma della Galleria Rocchetta

Prosegue l’avanzamento dei lavori della nuova linea ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità Napoli–Bari: completato lo scavo della Galleria Rocchetta, la più estesa tra le tre gallerie previste lungo il lotto Apice – Hirpinia. Situata tra le province di Avellino e Benevento, la galleria è lunga 6,5 chilometri ed è un’opera tra le più impegnative del lotto, realizzata in un territorio particolarmente complesso dal punto di vista strutturale e morfologico. Lo scavo è stato eseguito dalla TBM “Futura”, che ha operato senza sosta 24 ore su 24, sette giorni su sette, completando l’avanzamento in 18 mesi con una velocità media di 16 metri al giorno e punte di oltre 29 metri, e installando oltre 32.500 conci prefabbricati per il rivestimento definitivo dell’opera. L’Amministratore Delegato di RFI, Aldo Isi, a margine della cerimonia, ha affermato: “Questo è frutto di tanti anni di condivisione e di sinergie con il territorio e quindi oggi festeggiamo con chi ha lavorato. Come tempistiche siamo assolutamente in linea, avevamo delle previsioni che sono state rispettate. Nel 2026 attiviamo un’altra tratta importante, che è la Napoli-Cancello”.