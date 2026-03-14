Formula 1, Gp Cina 2026: Russell vince la Sprint Race davanti alle due Ferrari

George Russell si è aggiudicato la Sprint Race del Gp di Cina 2026 di Formula 1.
Il pilota della Mercedes si è imposto con 674 millesimi di vantaggio sulla Ferrari di Charles Leclerc. Terzo posto per l’altra ‘rossa’ di Lewis Hamilton. Quarto posto per il campione del mondo uscente Lando Norris (McLaren), quinta piazza per l’altra Mercedes dell’italiano Andrea Kimi Antonelli.
Con questo risultato Russell allunga in classifica generale, a 33 punti, seguito da Antonelli e Leclerc a 22.
Gp Cina 2026: ordine d’arrivo
- George Russell 33’38″998
- Charles Leclerc +0″674
- Lewis Hamilton +2″554
- Lando Norris +4″433
- Kimi Antonelli +5″688
- Oscar Piastri +6″809
- Liam Lawson +10″900
- Oliver Bearman +11″271
- Max Verstappen +11″619
- Esteban Ocon +13″887