Gp Cina prove libere, qualifiche, sprint e gara: orari e dove vederle in tv in chiaro

Dopo l’esordio in Australia, il Gp Cina di F1 a Shangai accenderà il weekend degli appassionati di motori, con le prove libere, le qualifiche, la prima sprint del 2026 e la gara. Il trionfo a Melbourne delle Mercedes ha aperto le riflessioni sulla nuova stagione: sarà dominio della casa tedesca? Sui social, inoltre, molti hanno espresso perplessità sul nuovo regolamento tecnico. Occhi puntati sulle due Ferrari, che nonostante la grande prestazione della Mercedes, hanno dimostrato di essere ben più competitive rispetto alla stagione scorsa.

Sul circuito di Shanghai, la Scuderia Ferrari HP, al pari delle altre squadre, affronterà una sfida particolarmente significativa, sarà infatti la prima volta che i team disputeranno un weekend Sprint con la nuova generazione di vetture un formato che lascia pochissimo tempo per ottimizzare il set-up della monoposto. Dopo il debutto in Australia, il fine settimana cinese rappresenta dunque un’opportunità preziosa per continuare a comprendere, su un tracciato con caratteristiche diverse, il comportamento delle nuove vetture che sono cambiate in modo significative in molti ambiti, dall’aerodinamica alla gestione dell’energia.

Con monoposto completamente nuove e con dati ancora limitati a disposizione, la capacità di preparare il weekend al simulatore e di sfruttare rapidamente al meglio le informazioni raccolte durante l’unica ora di prove libere potrebbe fare una differenza significativa Il format Sprint riduce al minimo il tempo a disposizione in pista per le prove libere.

Leclerc: “Mi aspetto di essere più vicino alle Mercedes”

“Mi aspetto di essere più vicino in qualifica perché a Melbourne non abbiamo estratto potenziale. In gara sicuramente più vicini (alle Mercedes, ndr)”. E’ fiducioso il pilota della Ferrari Charles Leclerc in vista dell’appuntamento del Gp di Cina di Formula 1 in calendario questo weekend. “C’è molto lavoro in background per un weekend del genere, doppio lavoro visto che c’è la Sprint. Una sfida enorme per tutti – ha aggiunto proiettandosi sulla sprint di sabato – Abbiamo un’idea sulla gestione della batteria. Bisogna comunque vedere dove gli avversari lo faranno, dove useranno il boost. Vorremmo sorprendere i nostri competitiors. L’utilizzo dell’ala ‘macarena’? Per ora non lo so dove la useremo”, ha concluso sorridendo.

Hamilton: “Gap con Mercedes non impossibile da colmare”

“La Mercedes sembra veramente forte e può avere un gap anche maggiore. Ma non è un gap impossibile da chiudere, sono fiducioso nel mio team”. Lo ha detto il pilota della Ferrari Lewis Hamilton in vista del Gp di Cina di Formula 1 in programma questo weekend. “Siamo stati 8 decimi indietro in qualifica, non li trovi in soli 4 giorni. McLaren alzerà il passo, la Red Bull sarà della battaglia. Mi aspetto Mercedes ancora avanti e molto veloce ma penso che possiamo estrarre di più dal pacchetto che abbiamo. Non sicuro 8 decimi, ma sicuro di più – promette il britannico – Non dobbiamo preoccuparci di cosa fanno gli altri ma lavorare duramente noi. Sono fiero del lavoro dei ragazzi, del motore che abbiamo e di come continuano a sviluppare. Se mi divertono le nuove macchine? Mi sono divertito molto la scorsa settimana”.

“The upgrade was due to come later, but the team worked hard to bring it here and that demonstrates how all the team is very determined, pushing to the maximum, both at the track and back in the factory.”https://t.co/5izfiazwJz pic.twitter.com/Mw1d1KZqzB — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) March 12, 2026

Vasseur: “A Melbourne segnali incoraggianti, a Shanghai per progredire”

“Il Gran Premio di Cina arriva subito dopo Melbourne e rappresenta una sfida diversa sotto molti punti di vista. È un weekend Sprint, quindi avremo pochissimo tempo in pista per lavorare sulle vetture e questo renderà ancora più importante la preparazione fatta a Maranello e al simulatore”. Così il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, nel presentare il secondo appuntamento del Mondiale di F1. “Siamo solo all’inizio di questa nuova era della Formula 1: le vetture 2026 sono molto diverse da quelle che abbiamo conosciuto negli ultimi anni e ogni sessione ci permette di imparare qualcosa di nuovo su come gestirle, sia dal punto di vista dell’assetto sia da quello dell’energia – ha aggiunto Vasseur -. In Australia abbiamo visto segnali incoraggianti, ma sappiamo che il livello è molto alto e che c’è ancora tanto lavoro da fare. Il nostro obiettivo per Shanghai è continuare a progredire, raccogliere dati, rimanere concentrati su noi stessi e mettere insieme un weekend pulito in tutte le sue fasi”.

Stunning Shanghai scenes 🔥 pic.twitter.com/0MHfWXEFJo — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) March 12, 2026

Verstappen: “Il nuovo regolamento è una giungla”

La Formula 1 “è una giungla in questo momento onestamente”. Il pilota della Red Bull Max Verstappen, da mesi critico con le novità regolamentari introdotte nel circus da quest’anno, si è espresso in questi termini in conferenza stampa in vista del Gp della Cina in programma nel weekend. “Speriamo di avvicinarci un po’ (a Mercedes e Ferrari, ndr) ma è chiaro che al momento non possiamo competere con quelle vetture – ha proseguito l’olandese – Ci sono alcune soluzioni semplici, ma devono essere approvate dalla Fia, per quanto riguarda la batteria. Partire allo 0% non è molto divertente ed è anche piuttosto pericoloso – ha aggiunto – Abbiamo avuto quasi un incidente in partenza a Melbourne. Penso che questa sia una cosa facilmente risolvibile”. Verstappen ha parlato anche dei rumors di un suo possibile addio alla F1. “Non voglio andarmene ma spero anche che la situazione migliori – ha ammesso – Ho discusso con Fia ed F1 e credo stiano lavorando a qualcosa, si spera che questo migliori tutto. Spero già il prossimo anno di poter fare un discreto miglioramento”. Nell’attesa Verstappen disputerà per la prima volta la 24 Ore di Nurburgring nel mese di maggio. “E’ una delle gare più belle al mondo in uno dei circuiti più belli – ha concluso – La guardo da molto tempo, conosco molti dei miei amici che ci hanno già corso. Dicono che sia una delle esperienze più belle di sempre, e mi piace correre anche con altre auto”.

La Classifica piloti

1. George Russell (Gbr) Mercedes 25 punti

2. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 18

3. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 15

4. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 12

5. Lando Norris (Gbr) McLaren 10

6. Max Verstappen (Ned) Red Bull 8

7. Oliver Bearman (Gbr) Haas 6

8. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls 4

9. Gabriel Bortoleto (Bra) Audi 2

10. Pierre Gasly (Fra) Alpine 1

La Classifica costruttori

1. Mercedes 43

2. Ferrari 27

3. McLaren 10

4. Red Bull 8

5. Haas 6

6. Racing Bulls 4

7. Audi 2

8. Alpine 1

9. Williams 0

10. Cadillac 0

11. Aston Martin 0

Gp Cina 2026, il programma del weekend: orari e dove vederlo in chiaro

Venerdì 13 marzo Prove Libere 1 (alle 4.30) Qualifiche Sprint (alle 8.30)



Sabato 14 marzo Sprint Race (alle 4) Qualifiche (alle 8)



Domenica 15 marzo Gara (alle 8)



La diretta delle Prove Libere, delle Qualifiche Sprint, delle Qualifiche e della Gara sarà visibile in tv su Sky Sport F1 e in streaming su SkyGo e Now Tv. Le Qualifiche Sprint, la Sprint Race e le Qualifiche anche su Tv8 in chiaro. La Gara sarà trasmessa in chiaro alle 14 in differita su Tv8.