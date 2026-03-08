Gp Australia, vince Russell davanti ad Antonelli, terzo Leclerc

A Melbourne, primo Gp della stagione, doppietta Mercedes con la vittoria del britannico George Russell davanti a Kimi Antonelli. Terza la Ferrari di Charles Leclerc e quarta l’altra rossa di Lewis Hamilton. Quinto l’iridato Lando Norris su McLaren davanti a Max Verstappen scattato in penultima fila. Era dal 2019 che un pilota italiano non saliva sul podio del Gp d’Australia (l’ultimo fu Jarno Trulli). Oscar Piastri, vicecampione in carica, si è dovuto ritirare per un incidente nel giro di uscita dai box prima del via. Per Russell si tratta della sesta vittoria in carriera e per Antonelli il quarto podio.

Ferrari in rimonta

Il Gp ha confermato la competitività della Mercedes con l’introduzione delle nuove regole. Ma il gap si è rivelato decisamente meno marcato sulla Ferrari rispetto alle qualifiche. La rossa ha commesso un errore strategico decidendo di non andare ai box per il cambio gomme in regime di safety car come hanno fatto Russell ed Antonelli a Maranello. La ‘rossa’ comunque ha dato segnali di risvelgio dopo la passata stagione: la Scuderia del Cavallino sembra l’unica che possa replicare alla W17: il turbo più piccolo permette ai due ferraristi di recuperare posizioni al via, come si è visto in partenza con il monegasco che in un colpo solo è passato dal quarto al primo posto già in curva-1. Leclerc è protagonista nei primi giri di una serie di sfide con Russell, confermando la competitività della SF-26 a carburante pieno. La lotta però ha una componente artificiale, che finirà per essere decisiva nel prosieguo del campionato. L’utilizzo dell’energia delle monoposto renderà imprevidibile diverse gare. Leclerc ha commentato in modo ironico la potenza del ‘boost’, una delle novità introdotte nelle monoposto del 2026 (capace di aumentare considerevolmente la velocità della vettura sul rettilineo) e nel suo team radio ha scherzato con il muretto Ferrari: “Quando lo premo sembra come il fungo su Mario Kart”. Un team radio diventato presto virale ma descrive bene le nuove monoposto.

Leclerc: “Corsa molto complicata, contento della prima parte di gara”

“E’ stata una gara molto complicata, in partenza nessuno di noi sapeva cosa aspettarsi ed è stato molto impegnativo. Contento dell’avvio, purtroppo non sono riuscito a mantenere il primo posto. Sui sorpassi diventa complicato difenderti, non sai quanto la batteria cambierà sul rettilineo”. Così il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, al termine del Gp d’Australia nel corso del quale nei primi giri è stato protagonista battagliando con la Mercedes di Gerorge Russell. “Se vi fossimo fermati durante la prima virtual safety-car avremmo potuto fare meglio? No, non penso che avremmo potuto giocarci la vittoria”, ha aggiunto. “Non sono contento per niente, però c’è il sorriso comunque, perché è la prima gara di un anno che sarà molto lungo. Non sono contento per diverse ragioni, anche se tutti hanno avuto problemi. Sono felice per il passo, siamo più vicini a Mercedes in gara. Una partenza così non me l’aspettavo…”, ha spiegato il monegasco a Sky Sport.

Russell: “Ringrazio il team, mi piace questa macchina e questo motore”

“C’è stata una grande battaglia all’inizio e sapevamo che la Ferrari ci avrebbe messo in difficoltà al via. Ringrazio il team per la macchina messa a disposizione. E’ stato stressante ma sono contento per questa doppietta”. Così il pilota della Mercedes George Russell dopo la vittoria nel Gran Premio d’Australia, primo appuntamento del Mondiale di F1 2026. “Mi piace questa macchina e mi piace questo motore” sono state le sue parole via radio appena tagliato il traguardo.

Hamilton: “Riprendere la Mercedes non è impossibile”

“Siamo stati forti per tutto il weekend, peccato per le qualifiche che ci hanno fatto partire più dietro di quanto meritassimo. Oggi però il passo è stato buono, avrei potuto superare Charles con un paio di giri in più. Riprendere la Mercedes non è impossibile, dobbiamo solo stringere i denti continuare a lavorare”. Così Lewis Hamilton, pilota della Ferrari, a Sky Sport, dopo il quarto posto nel Gp d’Australia.

Vigna: “Buon inizio Ferrari, ora testa bassa e lavorare”

“E’ stato un buon inizio, certamente ambiamo a posizioni diverse, ma siamo soddisfatti della gara e del podio. Dobbiamo continuare a imparare e lavorare, abbiamo raccolto tanti dati. Ora dobbiamo restare coesi, uniti e ruote a terra andare avanti così”. Queste le parole dell’amministratore delegato della Ferrari, Benedetto Vigna, dopo la prima gara della Rossa a Melbourne.