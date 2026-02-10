Kimi Antonelli, incidente a San Marino: pilota illeso

Il pilota Mercedes Kimi Antonelli sabato sera ha avuto un incidente stradale nei pressi della sua abitazione a San Marino senza conseguenze fisiche. L’incidente è avvenuto lungo la superstrada in località Serravalle.

La sua macchina, una Mercedes AMG Gt 63 Pro 4matic+ ‘Motorsport Collectors Edition’, ha urtato contro il guard rail, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Lo riporta motorsport.com.

La Mercedes ha confermato l’accaduto attraverso una nota ufficiale: “Lo scorso sabato sera, nei pressi della sua abitazione a San Marino, Kimi è stato coinvolto in un incidente stradale. La polizia è intervenuta sul posto, dopo essere stata chiamata da Kimi. La sua è stata l’unica auto coinvolta e, sebbene il veicolo abbia riportato dei danni, Kimi è rimasto completamente illeso”.

Kimi Antonelli sarà regolarmente in Bahrain per i test, che cominceranno nella giornata di mercoledì 11 febbraio.