F1, test Cadillac a Imola: in pista una Ferrari tutta nera

Sul circuito di Imola Enzo e Dino Ferrari sfreccia una Ferrari tutta nera. Giornata di test, oggi 13 novembre, per il team Cadillac in vista del debutto in Formula 1 a partire dalla prossima stagione. A girare in pista una Ferrari SF-23. Il Cadillac Team ha annunciato nell’agosto scorso la firma di due piloti di punta: Valtteri Bottas e Sergio “Checo” Pérez, che guideranno la squadra nella stagione 2026 in F1.