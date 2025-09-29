Accesso Archivi

lunedì 29 settembre 2025

Hamilton, morto il cane Roscoe: “Accoglierlo nella mia vita è stata la decisione migliore”

Hamilton a Monza con il suo cane Roscoe (Foto AP/Luca Bruno)
Il pilota della Ferrari lo rivela in un post su Instagram

Hamilton perde il suo compagno a quattro zampe Roscoe: la morte del cane è stata comunicata dallo stesso pilota della Ferrari e pluricampione del mondo di Formula 1 su Instagram. “Dopo quattro giorni di terapia intensiva, durante cui ha lottato con tutte le sue forze, ho dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita e dire addio a Roscoe. Non ha mai smesso di lottare fino alla fine”. Così Lewis Hamilton annuncia la morte del bulldog Roscoe, deceduto il 28 settembre tra le braccia del sette volte campione del mondo che in questi giorni ha annullato diversi impegni per stare accanto a Roscoe. Far sopprimere un cane “è una delle esperienze più dolorose e provo una profonda connessione con tutti coloro che hanno vissuto la perdita di un animale domestico amato”, ha scritto Hamilton. “Sono molto grato e onorato di aver condiviso la mia vita con un’anima così bella, un angelo e un vero amico. Accogliere Roscoe nella mia vita è stata la decisione migliore che abbia mai preso e conserverò per sempre i ricordi che abbiamo creato insieme”, ha proseguito il ferrarista nel suo post.

