F1, GP Azerbaigian: doppietta Ferrari nelle libere, Hamilton davanti a Leclerc

Lewis Hamilton ha segnato il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del GP di Azerbaigian di Formula 1, girando in 1’41″293 sul circuito di Baku. Subito dietro il compagno di squadra Charles Leclerc, staccato di appena 74 millesimi. Seguono le due Mercedes di George Russell, terzo a +0″477, e Kimi Antonelli. Quinto posto per Max Verstappen con la Red Bull, mentre le McLaren restano indietro: Lando Norris decimo e Oscar Piastri dodicesimo.

Ferrari, Vasseur soddisfatto ma attenzione all’equilibrio in pista

Fred Vasseur, team principal della Ferrari, ha commentato il venerdì di prove:

“Sognare non è una buona cosa, dobbiamo solo concentrarci su noi stessi. I margini sono minimi, sabato ci sarà un gruppo molto ravvicinato. Anche la simulazione gara è andata molto bene. È un buon venerdì, ma non sappiamo il livello degli altri. Non sarà semplice, dobbiamo limare anche un millesimo, oggi è andata bene e non potevamo fare meglio”.

Leclerc vede grande potenziale, attesa qualifiche serrata

Charles Leclerc si è detto ottimista dopo il secondo tempo nelle libere:

“Penso che ci sia parecchio potenziale questo weekend. Oggi abbiamo fatto un buon lavoro, ma voglio tirare fuori ancora di più. I nostri avversari sembrano molto forti e mi aspetto qualche sorpresa in qualifica domani. Su questa pista può succedere di tutto, quindi vedremo cosa ci riserverà la giornata. Domani lotteremo per una buona posizione sulla griglia di partenza”.

Hamilton: “FP2 migliore dell’anno e direzione giusta per Ferrari”

Lewis Hamilton ha parlato così della sessione:

“Nel complesso è stata una giornata produttiva. La prima sessione è stata impegnativa perché ho dovuto abituarmi ai freni, ma abbiamo fatto dei buoni cambiamenti per la FP2. La macchina è sembrata migliore, tutto ha iniziato a funzionare bene e mi sono sentito sempre più a mio agio giro dopo giro. È stata probabilmente la mia migliore FP2 dell’anno finora, che dimostra i progressi che stiamo facendo. Ci sono ancora alcuni aspetti su cui possiamo migliorare per domani, ma credo che stiamo andando nella giusta direzione”.

Verstappen: perfezionare dettagli per un giro perfetto a Baku

Max Verstappen, sesto crono nelle libere, ha commentato la giornata evidenziando uno stato d’animo positivo nonostante il quinto tempo: