F1, Gp di Azerbaijan 2025: orari e dove vederlo in tv

Sul circuito di Baku va in scena il Gp di Azerbaijan 2025 di F1. Si parte venerdì 19 settembre con due sessioni di prove libere, in programma sabato le qualifiche mentre la gara andrà in scena domenica.

McLaren vicina al titolo costruttori

In questo fine settimana potrebbe essere assegnato il mondiale Costruttori alla McLaren, a un passo dal titolo. La scuderia britannica dovranno conquistare un vantaggio di 346 punti sulla Ferrari, al momento seconda in classifica. “Poter vincere il Mondiale costruttori presto è motivo d’orgoglio e non cambia il nostro approccio. Sono felice di tornare in macchina per contribuire a questo obiettivo”, ha dichiarato ieri Oscar Piastri, pilota della McLaren, in conferenza stampa. “Potremmo vincere il Costruttori a Baku – ha spiegato – È stata una stagione che, vissuta all’interno del team, è stata diversa da un anno fa quando ci siamo giocati il titolo all’ultima gara. E fu un gran premio movimentato. Quest’anno abbiamo fatto un passo avanti e la squadra ha dato una sensazione di ‘inevitabilità’ per quanto visto. E sono fiero di tutto questo”.

Prove e gara: orari

Si parte venerdì 19 settembre con le prime prove libere:

Ore 10.30: Prime prove Libere

Ore 14 Seconde prove Libere 2

Sabato 20 settembre:

10:30 Terze prove libere

14.00 Qualifiche

Domenica 21 settembre

Gara alle ore 13

Gp di Azerbaijan 2025, dove vederlo in tv

La 17esima prova del Mondiale 2025 di Formula 1 sarà trasmessa in tv, in diretta esclusiva, su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

Classifica Piloti

In testa alla classifica piloti c’è Oscar Piastri della McLaren, a cui Norris, secondo, ha rosicchiato tre punti dopo il Gp di Monza 2025. Terzo Verstappen, davanti a Russell e i due ferraristi Leclerc ed Hamilton.

Piastri O. McLaren 324 Norris L. McLaren 293 Verstappen M.Red Bull 230 Russell G. Mercedes 194 Leclerc C. Ferrari 163 Hamilton L. Ferrari 117 Albon A. Williams 70 Antonelli A. Mercedes 66 Hadjar I. Rb 38 Hulkenberg N. Stake F1 Team Kick Sauber 37 11 Stroll L. Aston Martin 32 12 Alonso F. Aston Martin 30 13 Ocon E.Haas 28 14 Gasly P. Alpine 20 15 Lawson L. Rb 20 16 Bortoleto G. Stake F1 Team Kick Sauber 18 17 Bearman O.Haas 16 18 Sainz C. Williams 16 19 Tsunoda Y. Red Bull 12 20 Colapinto F. Alpine 0

Classifica costruttori