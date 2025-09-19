F1, Gp di Azerbaijan 2025: orari e dove vederlo in tv

Sul circuito di Baku va in scena il Gp di Azerbaijan 2025 di F1. Si parte venerdì 19 settembre con due sessioni di prove libere, in programma sabato le qualifiche mentre la gara andrà in scena domenica.
McLaren vicina al titolo costruttori
In questo fine settimana potrebbe essere assegnato il mondiale Costruttori alla McLaren, a un passo dal titolo. La scuderia britannica dovranno conquistare un vantaggio di 346 punti sulla Ferrari, al momento seconda in classifica. “Poter vincere il Mondiale costruttori presto è motivo d’orgoglio e non cambia il nostro approccio. Sono felice di tornare in macchina per contribuire a questo obiettivo”, ha dichiarato ieri Oscar Piastri, pilota della McLaren, in conferenza stampa. “Potremmo vincere il Costruttori a Baku – ha spiegato – È stata una stagione che, vissuta all’interno del team, è stata diversa da un anno fa quando ci siamo giocati il titolo all’ultima gara. E fu un gran premio movimentato. Quest’anno abbiamo fatto un passo avanti e la squadra ha dato una sensazione di ‘inevitabilità’ per quanto visto. E sono fiero di tutto questo”.
Prove e gara: orari
Si parte venerdì 19 settembre con le prime prove libere:
- Ore 10.30: Prime prove Libere
- Ore 14 Seconde prove Libere 2
Sabato 20 settembre:
- 10:30 Terze prove libere
- 14.00 Qualifiche
Domenica 21 settembre
- Gara alle ore 13
Gp di Azerbaijan 2025, dove vederlo in tv
La 17esima prova del Mondiale 2025 di Formula 1 sarà trasmessa in tv, in diretta esclusiva, su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.
Classifica Piloti
In testa alla classifica piloti c’è Oscar Piastri della McLaren, a cui Norris, secondo, ha rosicchiato tre punti dopo il Gp di Monza 2025. Terzo Verstappen, davanti a Russell e i due ferraristi Leclerc ed Hamilton.
- Piastri O. McLaren 324
- Norris L. McLaren 293
- Verstappen M.Red Bull 230
- Russell G. Mercedes 194
- Leclerc C. Ferrari 163
- Hamilton L. Ferrari 117
- Albon A. Williams 70
- Antonelli A. Mercedes 66
- Hadjar I. Rb 38
- Hulkenberg N. Stake F1 Team Kick Sauber 37
- 11 Stroll L. Aston Martin 32
- 12 Alonso F. Aston Martin 30
- 13 Ocon E.Haas 28
- 14 Gasly P. Alpine 20
- 15 Lawson L. Rb 20
- 16 Bortoleto G. Stake F1 Team Kick Sauber 18
- 17 Bearman O.Haas 16
- 18 Sainz C. Williams 16
- 19 Tsunoda Y. Red Bull 12
- 20 Colapinto F. Alpine 0
Classifica costruttori
- McLaren 617
- Ferrari 280
- Mercedes 260
- Red Bull 239
- Williams 86
- Aston Martin 62
- Rb 61
- Stake F1 Team Kick Sauber 55
- Haas 44
- Alpine 20