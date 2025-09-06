F1, Gp Monza 2025: Verstappen in pole davanti alle McLaren, quarto Leclerc

Max Verstappen ha conquistato la pole position nel Gp d’Italia 2025 di Formula 1 sul circuito di Monza. Il pilota della Red Bull ha fermato il crono sull’1’18″792, precedendo le due McLaren di Lando Norris, secondo a 77 millesimi, e Oscar Piastri, terzo a 190 millesimi. Quarta piazza per la Ferrari di Charles Leclerc, che completa la seconda fila, a 215 millesimi dal poleman. Alle sue spalle si è classificato Lewis Hamilton, che però partirà decimo e non quinto a causa della penalizzazione di cinque posizioni in griglia rimediata una settimana fa in Olanda. Salgono così le due Mercedes di George Russell – che partirà quinto – e di Kimi Antonelli, sesto. Completano la top ten Gabriel Bortoleto (Sauber), settimo, Fernando Alonso (Aston Martin), ottavo, e Yuki Tsunoda (Red Bull), nono.

MAX VERSTAPPEN TAKES POLE FOR THE ITALIAN GRAND PRIX 🇮🇹👊#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/GHmXXI3f5m — Formula 1 (@F1) September 6, 2025