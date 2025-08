Formula 1, oggi il GP di Ungheria 2025: orario, dove vederlo e griglia di partenza

Il Gran Premio di Ungheria 2025, quattordicesima tappa del campionato mondiale di Formula 1, si disputa oggi domenica 3 agosto all’Hungaroring di Budapest – il circuito noto per le difficoltà di sorpasso e per il suo layout “tipo kartodromo”.

Orario della gara e dove vederla in tv

Il Gran Premio di Ungheria si potrà seguire in diretta esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K. La partenza è fissata alle ore 15:00 (ora italiana) e sarà disponibile anche lo streaming live su Sky Go e sulla piattaforma NOW previa sottoscrizione del pass sport .

In alternativa, per chi desidera seguire la gara in chiaro, è disponibile una differita gratuita su TV8: la gara di domenica inizierà in differita alle ore 18:00, sia sul canale 8 del digitale terrestre sia in streaming su tv8.it

Qualifiche: Leclerc sorprende tutti

Pole Position

Charles Leclerc (Ferrari) conquista la pole position sul tracciato dell’Hungaroring con il crono di 1:15.372: è la prima pole stagionale in gara “standard” per la Ferrari, la numero 27 in carriera. Sorprendentemente, ha preceduto di 0,026 s Oscar Piastri e di 0,041 s Lando Norris, che avevano dominato le prove libere precedenti.

Top della griglia

1° fila: Leclerc (Ferrari), Piastri (McLaren), Norris (McLaren)

2° fila: George Russell (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin), Lance Stroll (Aston Martin

3°‑4° fila fino a 10°: Gabriel Bortoleto (Sauber), Max Verstappen (Red Bull), Liam Lawson, Isack Hadja

Hamilton in difficoltà, flop della Scuderia

Lewis Hamilton (Ferrari) resta fuori dalla Q3 e partirà dal 12° posto, definendosi “useless” nelle interviste post-qualifica e suggerendo ironicamente un cambio di guida per il team. “Cosa mi manca? Non lo so, non lo so. Me lo chiedo anche io. Non ho risposte da dare. Forse bisogna cambiare pilota, perché a quanto pare è possibile portare questa macchina in pole position”, ha dichiarato il pilota inglese della Ferrari. Anche Kimi Antonelli (Mercedes rookie) partirà indietro, dal 15° posto

Previsioni meteo e strategia

Tra i fattori che incideranno nella gara di oggi potrebbe esserci sicuramente quello del meteo, previsto variabile: c’è una infatti una probabilità del 40% di pioggia, aspetto che potrebbe influenzare la strategia gara e favorire chi parte più indietro. In aggiunta, la pista è poco usata durante l’anno e tende a sporcare, complicando i sorpassi e premiando chi parte in posizione favorevole