Formula 1, Gp Belgio 2025: Piastri in pole, Leclerc quarto

Nel Gp Belgio 2025 di Formula 1, sul circuito di Spa, Oscar Piastri partirà dalla pole position nella sprint. Il pilota australiano della McLaren ha firmato il miglior tempo delle qualifiche in 1’40″510, record della pista. Secondo Max Verstappen su Red Bull a +0.477 seguito dall’altra McLaren di Lando Norris a +0.618. Quarto tempo e seconda fila per Charles Leclerc su Ferrari, staccato di +0.768.

Piastri: “Contento della pole, oggi McLaren macchina grandiosa”

“E’ stato un bel giro, mi sono spaventato nel Q2 con il giro cancellato ma la macchina è stata grandiosa. Questa è la mia pista preferita, forse potevo anche rosicchiare un decimo”. Così Oscar Piastri commenta la pole position. “La macchina va bene, è una pista che mi piace e ho una buona confidenza. Anche negli ultimi weekend avevo un buon passo ma non ho concretizzato come risultati, quello che devo fare qui”, ha aggiunto. “Le Red Bull sono velocissime in rettilineo, partire in pole a Spa non è così vantaggioso. Il passo sembra molto buono e speriamo di ripeterci domani”, ha concluso Piastri.

Hamilton e Antonelli eliminati in Q1

Lewis Hamilton e Kimi Antonelli sono invece i due eliminati eccellenti nel Q1 delle qualifiche. Il pilota della Ferrari è stato purtroppo protagonista di un testacoda su pista bagnata, per fortuna senza conseguenze, che non gli ha consentito di completare il giro utile. Hamilton ha chiuso al 18esimo posto. Ancora peggio ha fatto Kimi Antonelli su Mercedes, che ha chiuso ultimo.

“Mi sono girato, con un bloccaggio posteriore. Credo sia la prima volta nella mia carriera. Non è andata alla grande, ma non ho molto altro da dire”. Così Lewis Hamilton commenta la clamorosa eliminazione nel Q1 della sprint del Gran Premio del Belgio di F1. “C’è un altro giorno per lavorare, anche se adesso è estremamente frustrante. Non è grandioso trovarmi in questa situazione, speriamo di fare meglio domani“, ha aggiunto il pilota della Ferrari.