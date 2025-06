La Ferrari risale al secondo posto nella classifica costruttori

Dominio McLaren anche sul circuito del Gp Austria 2025, 11a tappa del mondiale di F1. Il britannico Lando Norris ha preceduto sul traguardo il compagno di scuderia australiano Oscar Piastri, dietro le Ferrari del monegasco Charles Leclerc, terzo, e del britannico Lewis Hamilton.

La ‘rossa’, approfittando anche dello scontro al primo giro tra Kimi Antonelli (Mercedes) e Max Verstappen (Red Bull), risale al secondo posto nella classifica costruttori. Si tratta della settima vittoria in carriera per Norris.

Quinto Russell, a seguire Lawson, Alonso, Bortoleto (è il brasiliano più giovane ad andare a punti), Hulkenberg e Ocon.

Gp Austria 2025: l’ordine di arrivo

Norris (McLaren) Piastri (McLaren) Leclerc (Ferrari) Hamilton (Ferrari) Russell (Mercedes) Lawson (Racing Bulls) Alonso (Aston Martin) Bortoleto (Sauber) Hulkenberg (Sauber) Ocon (Haas) Bearman (Haas) Hadjar (Racing Bulls) Gasly (Alpine) Stroll (Aston Martin) Colapinto (Alpine) Tsunoda (Red Bull)

Albon (Williams)

Verstappen (Red Bull)

Antonelli (Mercedes)

Sainz (Williams)

Leclerc: “Fatto il massimo, il passo non era sufficiente”

“Va molto bene ma il passo non era sufficiente, nella prima curva ho pensato ad attaccare ma Norris mi ha chiuso la porta e ho lasciato lo spazio per Piastri. Il terzo posto era il miglior risultato possibile, è stato il nostro massimo. Non avevamo il passo”. Così Leclerc al termine del Gp Austria 2025. “Abbiamo bisogno di più velocità, ci sono aggiornamenti ma dobbiamo continuare a spingere in quella direzione per chiudere il divario. Farò di tutto per salire sul gradino più alto nel podio, il team se lo merita. Speriamo che la prossima sia la volta buona”.

Norris: “Gara difficile anche per il caldo, battaglia dura”

“Gara difficile, ho spinto dall’inizio alla fine, faceva molto caldo ed è stato stancante. Sono molto contento“, ha detto Norris dopo la vittoria. “Abbiamo fatto una grande battaglia con Oscar (Piastri, ndr), c’è stato tanto stress ma è stato anche molto divertente, complimenti a Oscar, è stata dura. Sono riuscito a gestire la cosa abbastanza bene”.

Piastri: “Bella sfida uno contro l’altro per la vittoria”

“Speriamo sia stato un bello spettacolo da vedere. E’ stato un duro lavoro, ho provato a fare del mio meglio, quando sono stato davanti potevo fare di meglio, ho esagerato in qualche frangente ma è stata una bella battaglia, uno contro l’altro per la vittoria. Un grazie al team e alla macchina”, ha affermato Piastri, arrivato secondo. “In tutto il weekend ho pensato di essere competitivo, nelle qualifiche di ieri sono stato sfortunato ma avevo un buon passo. E in zona drs mi sentivo bene, poi dopo la prima sosta è stata dura guadagnare terreno per tornare in lotta”.

