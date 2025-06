In pole position Lando Norris ma c'è anche la Ferrari di Leclerc in prima fila

Scatta alle 15 di oggi il Gp d’Austria di Formula 1, l’undicesimo del Mondiale. In pole position sul Red Bull Ring di Spielberg c’è il pilota della McLaren Lando Norris dominatore della qualifiche di ieri. Al suo fianco partirà la Ferrari di Charles Leclerc che punta al primo successo stagionale. In seconda fila il leader del Mondiale Oscar Piastri, anche lui su McLaren, e l’altra rossa di Lewis Hamilton. In terza fila ci sono George Russell (Mercedes) e Liam Lawson (Racing Bulls) mentre il campione del Mondo Max Verstappen con la prima Red Bull scatterà dalla quarta fila in settima posizione.

Poetry in slow motion 😍 It’s race day at the Red Bull Ring! 🤩#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/luB2me7r8k — Formula 1 (@F1) June 29, 2025

La classifica generale del Mondiale di Formula 1

La classifica di F1 vede l’australiano Oscar Piastri (McLaren) in 1a posizione con 198 punti, seguono il britannico Lando Norris (McLaren) con 176 punti e l’olandese Max Verstappen (Red Bull) con 155 punti. Charles Leclerc, il primo su Ferrari, è 6° con 104 punti davanti al compagno di scuderia Lewis Hamilton, 7° con 79 punti.

Dove vedere il Gp d’Austria 2025

Sarà possibile vedere il Gp d’Austria 2025 in diretta e in esclusiva sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. TV8 trasmette la gara in differita, con collegamento post‑corsa dalle 18:30 e partenza differita alle 18:30.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata