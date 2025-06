Terza piazza per Piastri, quarta la Ferrari di Hamilton

Lando Norris ha conquistato la pole del Gp di Austria, quindicesima tappa del Mondiale di F1. Con il tempo di 1’03″971 il pilota della McLaren ha preceduto di 521 millesimi la Ferrari di Charles Leclerc, terzo Oscar Piastri con l’altra McLaren davanti alla ‘rossa’ di Lewis Hamilton, per la prima volta in stagione al via in seconda fila. Quinto George Russell, sesto Liam Lawson, settimo Max Verstappen davanti a Gabriel Bortoleto, Kimi Antonelli e Pierre Gasly.

Leclerc: “Sono molto soddisfatto”

Sono molto soddisfatto della qualifica. Sono contento del mio giro, è stato un buon weekend finora. L’unica volta che siamo partiti in prima fila è stato a Monaco. Sappiamo di avere una macchina migliore in gara, speriamo di mettere pressione alla McLaren domani. Norris? Ha fatto un giro incredibile, domani cercheremo di contrastarlo”. Così il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, secondo nelle qualifiche.

