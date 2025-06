Finale thrilling sul circuito di Barcellona. Penalizzato di 10" Verstappen. Sesto posto per Hamilton

Doppietta McLaren nel Gp di Spagna 2025 sul circuito di Barcellona: torna alla vittoria l’australiano Oscar Piastri che parte dalla pole position e domina la corsa davanti al compagno di squadra, il britannico Lando Norris. Sul podio anche Charles Leclerc con la Ferrari, 3° che alla ripartenza dalla Safety Car entrata in pista per rimuovere la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli approfitta di una sbavatura di Max Verstappen (e di due mescole di vantaggio sul quattro volte iridato) per mettere i piedi sul gradino più basso del podio.

PIASTRI WINS IN SPAIN!! 👏👏 He secures the victory in dominant fashion! 💪#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/ghuaB76CmD — Formula 1 (@F1) June 1, 2025

Quarto posto per la Mercedes di George Russell, poi Nico Hulkenberg (Sauber) e Lewis Hamilton, 6° al traguardo con la seconda Rossa di Maranello. A punti anche Fernando Alonso. 10” di penalità per il campione del mondo in carica Max Verstappen, che scivola in 10^ posizione con la sua Red Bull dopo un contatto con Russell. Termina a undici giri dalla bandiera a scacchi la gara del pilota italiano Kimi Antonelli (autore tra l’altro di un lungo alla prima esse dopo il via), provocando appunto l’intervento della Safety Car. Costretto al ritiro anche Alexander Albon. Vanno a punti anche Isack Hadjar (Racing Bulls), Pierre Gasly (Alpine), Fernando Alonso (Aston Martin) e Liam Lawson (Racing Bulls). Il Mondiale di Formula 1 torna in Canada dal 13 al 15 giugno.

L’ordine d’arrivo della gara

1 Oscar Piastri McLaren

2 Lando Norris McLaren +2.471

3 Charles Leclerc Ferrari +10.455

4 George Russell Mercedes +11.359

5 Nico Hulkenberg Kick Sauber +13.648

6 Lewis Hamilton Ferrari +15.508

7 Isack Hadjar Racing Bulls +16.022

8 Pierre Gasly Alpine +17.882

9 Fernando Alonso Aston Martin +21.564

10 Max Verstappen Red Bull Racing +21.826

La classifica del Mondiale piloti

1. Oscar Piastri (McLaren) 186

2. Lando Norris (McLaren) 176

3. Max Verstappen (Red Bull) 137

4. George Russell (Mercedes) 111

5. Charles Leclerc (Ferrari) 94

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 71

7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 48

8. Alexander Albon (Williams) 42

9. Isack Hadjar (Racing Bulls) 21

10. Esteban Ocon (Haas) 20

