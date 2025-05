Leclerc settimo: "Ma strategia pagherà in gara"

Al Gp di Spagna 2025 di Formula 1, quarta pole position in carriera per Oscar Piastri, su McLaren, che finisce davanti a tutti nelle qualifiche per la gara che andrà in scena domani. Il pilota australiano ha chiuso con il tempo di 1:11.546, alle sue spalle il compagno di squadra Lando Norris (1:11.755). Terzo Max Verstappen, quarto Russell, prima delle Ferrari, quinta quella Lewis Hamilton con il tempo di 1:12.045. Settimo Leclerc.

La gioia di Piastri: “Macchina incredibile”

“Sono molto contento, è stato un buon weekend, abbiamo faticato nelle libere ma in serata ieri abbiamo trovato il passo. La macchina è stata incredibile, abbiamo fatto un gran lavoro, grazie al team. 12 mesi fa avevo fatto un po’ schifo qui”. Così Oscar Piastri commentando la pole position della sua McLaren. “Sono migliorato parecchio nella curva 1, poi un paio di altri punti, non so se ho fatto meglio ma nella prima parte del giro ho fatto bene tenendo duro nel secondo. Non è stato un giro perfetto ma sono molto contento”, aggiunge l’australiano, che conclude: “Sono contento di partire in pole, domani dovrò partire molto bene”.

Norris sottolinea: “Oscar sta guidando molto bene per tutto il weekend, sarà una bella gara domani soprattutto in partenza. Spero che domani sarà una gara semplice per me, la strada è lunga dalla partenza in curva 1, oggi comunque è un buon risultato, sono contento”.

Verstappen: “McLaren dure da battere”

“Penso che non potevo fare molto meglio, abbiamo peccato di passo rispetto alle McLaren, il terzo posto è quello che valiamo, anche se dietro ci sono vicini. Vedremo cosa faremo domani”, commenta il pilota della Red Bull, Max Verstappen, campione del mondo in carica, al termine delle qualifiche al gp di Spagna che domani lo vedrà partire dalla terza posizione, seppur raggiunta al pari di Russell. “Abbiamo fatto qualche modifica dell’ultimo minuto alla macchina – rivela l’olandese – ma non sono state sufficienti, ma va bene così. Loro sono duri da battere, vedremo cosa riusciremo a fare domani”.

Leclerc: “Strategia può essere vantaggio in gara”

La scelta di fare il giro di qualifica al primo tentativo e non aspettare più avanti quando la pista era migliorata “è stata una scelta mia, quindi la responsabilità è mia. Era la scelta giusta o no non lo so, forse no, ma è stata completamente mia”. Così il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, dopo il settimo posto in qualifica. “Il team mi ha proposto più volte nel pit di fare prima, avevamo solo una soft non veramente usata, che in una pista così fa la differenza. Volevo tenere questa gomma per la gara domani, credo che ci sia un grande vantaggio. Ci ho provato a metà sessione, poi la temperatura è scesa e c’è stato più miglioramento. Sono abbastanza contento per la nostra scelta di gomma per domani, se pagherà o no ne riparleremo domani sera, forse ho sbagliato, vedremo”.

Il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, conferma: “Abbiamo deciso a inizio weekend di tenere due set di medie e una di soft, abbiamo dovuto pagare dazio in qualifica, ma il quarto posto penso fosse fattibile. Ci concentreremo sulla gara di domani“. Così Vasseur motiva la strategia adottata da Charles Leclerc che ha portato il francese in qualifica a ottenere un deludente settimo posto in griglia. Meglio Hamilton, che dopo la sfuriata di ieri ha ottenuto un quinto posto. “Sì, per lui le qualifiche sono andate bene. Tranne l’inizio della sessione, non possiamo essere contenti del risultato ma dobbiamo concentrarci sulla gara di domenica, è lì che si fanno i punti. Chiaramente è una scommessa, ma quello è il nostro obiettivo”, spiega Vasseur, aggiungendo che “non possiamo anticipare quando ci saranno i pit stop ma avremo due set nuovi e potremo rientrare un pochino prima. Abbiamo dovuto sacrificare qualcosa. Anche Charles era convinto che era la scelta giusta, andremo convinti in questa direzione. Domani lotta per il podio con Verstappen? Certo, le McLaren sono veloci, oggi e dall’inizio della stagione. Ma in passato siamo riusciti a eguagliare il loro passo in gara. Charles era indietro solo di un paio di decimi”.

La griglia di partenza

Oscar Piastri (McLaren), 1’11″546 Lando Norris (McLaren), +0″209 Max Verstappen (Red Bull) +0″302 George Russell (Mercedes) +0″302 Lewis Hamilton (Ferrari) +0″499 Kimi Antonelli (Mercedes) +0″565 Charles Leclerc (Ferrari) +0″585 Pierre Gasly (Alpine) +0″653 Isack Hadjar (Racing Bulls) +0″706 Fernando Alonso (Aston Martin) +0″738

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata