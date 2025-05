Piastri il più veloce nelle seconde libere, Leclerc quinto

F1, al Gp di Spagna 2025 va in scena l’ira di Lewis Hamilton si scatena contro il box Ferrari al termine di una nuova prova incolore in una stagione che il campione britannico si aspettava certamente diversa: “La macchina è inguidabile“. Il fuoriclasse sbotta così per radio con il team della Rossa dopo il deludente undicesimo posto ottenuto nelle seconde libere al gp di Spagna al Montmelò.

Le McLaren avanti

Il miglior tempo è di Oscar Piastri (McLaren): l’australiano precede tutti in 1’12”760, quasi tre decimi meglio della Mercedes di Russell. Terzo Verstappen, quarto Norris, che precedono la prima delle Ferrari, quella di Charles Leclerc.

