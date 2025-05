Foto AP/Manu Fernandez

In seconda fila l'altra McLaren di Piastri e la Ferrari di Hamilton

Formula 1, al Gp di Monaco 2025 Lando Norris su McLaren ha conquistato la pole position sul circuito di Montecarlo, con il tempo di 1’09″954, davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, staccato 109 millesimi.

Terza piazza per l’altra McLaren di Oscar Piastri, a 175 millesimi. Completa la seconda fila l’altra rossa di Lewis Hamilton, a oltre quattro decimi (+0″428). Per il pilota britannico si tratta della seconda pole stagionale, la prima nel Principato. Quinta piazza per la Red Bull di Max Verstappen, segue la Racing Bulls di Isack Hadjar, sesto per appena un millesimo davanti alla Aston Martin di Fernando Alonso.

Completano la top ten Esteban Ocon (Haas), Liam Lawson (Racing Bulls) e Alexander Albon (Williams).

