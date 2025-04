Il 18enne italiano ha chiuso al sesto posto: "Una bella sensazione ma non mi sono distratto"

Kimi Antonelli ha chiuso al sesto posto il Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2025. Il 18enne italiano a bordo della sua Mercedes si è distinto per aver fatto segnare il giro veloce e per alcuni giri per essere stato il più giovane a guidare in testa a una gara. “E’ stata una bella sensazione, ma non mi ha distratto nel continuare ad avere un buon passo. E’ stata una buona gara sulle Hard, nell’ultimo stint ho spinto e giocato con la macchina. E’ stata una bella sensazione, sto facendo esperienza e capendo le gomme per spingere”, ha spiegato dopo la gara di Suzuka.

Antonelli si è proiettato poi sul prossimo Gran Premio che si disputerà in Bahrain: “Conosco Sakhir, cerchiamo di fare una qualifica migliore. Sono rimasto sorpreso del passo, ma ho dato tutto per riprendere quelli davanti”, ha aggiunto.

Gp Giappone 2025, trionfa Verstappen

La gara è stata vinta da Max Verstappen. Il campione del mondo in carica ha preceduto le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Quarto e settimo posto per le Ferrari di Leclerc e Hamilton.

