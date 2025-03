Bagno di folla per le Ferrari di Hamilton e Leclerc che hanno guidato per le strade di Milano, mandando i visibilio i tifosi del Cavallino di Maranello.

“Sono tifoso Ferrari da sempre”, racconta Andrea da Alessandria. “Abbiamo aspettative molto alte per questa stagione soprattutto dopo aver preso averlo preso un pilota forte come Hamilton. Che è un sogno per tutti”. “Un’occasione speciale di conoscere il nuovo pilota, vestito di rosso è un’emozione diversa. La speranza è che sia l’anno giusto, che la macchina sia migliore dell’anno prima e che si vinca un po’ di più”, confida Michele.

