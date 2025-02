Hamilton: "Emozionato, felice e fiero: Felice di lavorare con Leclerc"

La ‘rossa’ dei sogni, dopo essersi messa in mostra in tutta la sua bellezza a Londra, ha fatto sentire i suoi primi vagiti. Davanti agli occhi pieni di speranza di centinaia di tifosi, la Ferrari SF-25 ha fatto il suo debutto ufficiale girando lungo la pista di casa, a Fiorano, per uno ‘shakedown’ mai così tanto atteso e pieno di passione. Perchè le aspettative sono alte, così come gli obiettivi, e l’arrivo del ‘baronetto’ inglese, accolto come un messia, ha raddoppiato ambizioni e prospettive. Charles Leclerc e Lewis Hamilton si sono alternati nel collaudare una monoposto frutto di una evoluzione tecnica durata circa quattro anni che somiglia molto ad un vera ‘rivoluzione’. Cento chilometri a testa (il monegasco al mattino dalle 9.23, ora ufficiale del battesimo, e il britannico dalle 13.45) durante i quali non si sono registrate anomalie o intoppi. Tutto lineare come da programma, particolare affatto non trascurabile per iniziare la stagione con il piede giusto.

Leclerc: “Sarei deluso se non ci fosse almeno un titolo mondiale”

“Oggi non c’è stata nessuna sorpresa negativa e questo è un dato positivo. Il feeling e buono, l’ambiente incredibile. Abbiamo lavorato bene, ma tutta la squadra ha lavorato da matti per arrivare preparati ai test in Bahrain”, ha dichiarato Leclerc che sul ‘Ponte dei sospiri’, come è stato ribattezzata la curva di Fiorano visibile al pubblico, ha raccolto l’entusiasmo della tifoseria. “Per me la coppia Ferrari è sempre la più bella. Se saremo i più forti dovremo dimostrarlo in pista. Hamilton lo ha già dimostrato, io devo lavorare ancora. A fine anno sarei deluso se non ci fosse almeno un titolo mondiale nella nostra bacheca”, ha aggiunto i monegasco.

Ancora più euforico Hamilton che ha più volte salutato dall’abitacolo, nel corso dei suoi giri, la folla festante ad ogni passaggio davanti la ‘marea rossa’ che lo inneggiava: “Sono molto emozionato, felice e fiero. La macchina? Va bene, è ancora presto, non posso dire troppo ma oggi non abbiamo avuto problemi. Bellissimo lavorare con Leclerc, ce la sto mettendo tutta per trovare il migliore feeling con il team”.I decibel si stanno alzando e la pressione aumenta.

Vasseur: “SF 25 novità positiva”

“Nelle prime gare capiremo quanto concentrarsi sullo sviluppo 2025. Finora non c’è stato alcun problema con la vettura ma dobbiamo confermare ciò che abbiamo visto finora”, ha dichiarato il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur che manda chiari messaggi di ottimismo. “Miglioriamo continuamente in ogni area, la SF25 è una evoluzione positiva”, ha aggiunto consapevole che ad un mese dal primo Gp “tutti siamo campioni del mondo e ci troviamo in una specie di luna di miele”.Seppur mascherato si è trattato di un debutto importante soprattutto per le sensazioni dei piloti ma saranno i primi test ufficiali, in programma la prossima settimana, quando dal 26 al 28 andrà in scena la ‘tre giorni’ prestagionale in Bahrain, a dare una dimensione più approfondita del lavoro svolto fino a questo momento dalla ‘rossa’ che si è presentata con sospensioni pull rod, un retro compatto e una sostanziale modifica dei flussi d’aria sulle fiancate per ridurre il sottosterzo e i saltellamenti. Senza dimenticare il maggiore spazio tra l’asse anteriore e la ‘pancia’. Molti sono cambiamenti già pianificati da tempo, alcuni fin dall’inizio della scorsa stagione, ma ora c’è da capire come risponderà la monoposto inserita nel lotto delle quattro scuderie che si contenderanno il titolo (insieme a Red Bulla, McLaren, e Mercedes). Quanto a tifo la Ferrari è imbattibile. I piloti hanno toccato con mano l’affetto travolgente dei fan di un Cavallino pronto a fare il grande salto

