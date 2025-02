Oggi i primi giri della SF-25 a Fiorano

Tutti i 20 piloti di F1 e i 10 team sono stati presentati a Londra in nuovo show di lancio della stagione. L’evento F1 75 Live all’O2 Arena di Londra segna un nuovo approccio da parte della F1. È la prima volta che lo sport ospita un proprio evento di lancio su larga scala, anziché lasciare che siano i singoli team a presentare i propri piloti e le proprie auto. Lo spettacolo televisivo di due ore ha incluso artisti musicali come il cantante country Kane Brown, la band britannica Take That e il rapper americano MGK, noto anche come Machine Gun Kelly. I team hanno presentato le loro livree del 2025, ma non hanno mostrato le auto effettive con cui gareggeranno questa stagione. La prima a sfilare è stata la Kick Sauber di Mattia Binotto, l’ultima la McLaren campione del Mondo costruttori preceduta dalla Ferrari seconda l’anno scorso. Ai team è ancora consentito organizzare i propri eventi di lancio per presentare le proprie auto del 2025, come hanno fatto la scorsa settimana McLaren e Williams e come farà domani la Ferrari.

Domenicali: “Hamilton darà ulteriore carica a Leclerc”

“Ci sono tante aspettative in particolare sulla Ferrari, Hamilton darà ulteriore carica a Leclerc e saranno sicuramente competitive. Poi abbiamo Kimi Antonelli che a 18 anni farà bene con la Mercedes”, ha detto il ceo della F1 Stefano Domenicali. “L’evento di stasera è bello ma non vedo l’ora di tornare in pista domani e poi in Bahrain. Abbiamo tutti poco tempo e vogliamo spingere“, ha detto il team principal della Ferrari Fred Vasseur. “È stato bello fare una pausa, ma è stato anche difficile aspettare due mesi per tornare in pista”, ha aggiunto il dirigente francese ai microfoni di Sky rivelando anche di essersi sottoposto ad un intervento chirurgico per i problemi alla schiena. “È andato tutto bene”, ha detto. “Hamilton è un amico, farà bene in Ferrari e lotterà per il titolo. Dai miei ragazzi mi aspetto molto, sono entrambi molto veloci ed intelligenti. Mi aspetto molto”, ha dichiarato invece il team principal della Mercedes Toto Wolff a proposito del suo ex pilota ora in Ferrari e dei suoi piloti George Russell e Kimi Antonelli. “È bello vedere Lewis ora su una macchina italiana e noi con un pilota italiano”, ha concluso. “Quest’anno sarà un campionato molto combattuto, noi abbiamo un nuovo giovane pilota che porterà dinamismo come Liam Lawson”, ha detto invece il team principal della Red Bull Chris Horner. “Noi abbiamo lavorato bene in inverno e speriamo di avere dei risultati quest’anno, almeno per ripartire da dove eravamo”, ha dichiarato invece il team principal dell’Alpine Flavio Briatore.

Ferrari alza velo sulla SF-25, oggi primi giri a Fiorano

Alla O2 Arena la Scuderia Ferrari HP ha presentato la livrea della nuova monoposto alla presenza del CEO Benedetto Vigna, del Team Principal, Fred Vasseur, dei piloti Charles Leclerc e Lewis Hamilton e dei rappresentanti dei partner. Oggi è previsto il debutto effettivo in pista della SF-25 che girerà a Fiorano, a porte chiuse, per uno shakedown da 200 km che costituirà il primo collaudo della vettura che poco dopo partirà per il Bahrain dove è prevista l’unica sessione di test pre-stagionale, dal 26 al 28 febbraio. Continuità e cambiamenti. La SF-25, nome in continuità con quello degli ultimi due anni a sottolineare la stabilità regolamentare, è la settantunesima monoposto di Formula 1 realizzata dalla Ferrari, la quarta della seconda generazione di auto ad effetto suolo introdotta nel 2022, ma è una vettura del tutto nuova, con soluzioni tecniche in discontinuità con il passato. La modifica più evidente messa in atto dal team tecnico diretto da Loic Serra è senz’altro la sospensione anteriore, che passa dallo schema push rod a quello pull rod. A guidare questo cambio di architettura la necessità di rendere più pulito il flusso d’aria che investe la vettura e ampliare i margini per lo sviluppo aerodinamico, che con la precedente soluzione erano ormai stati sfruttati appieno. La vettura rappresenta un’evoluzione sotto ogni aspetto della monoposto dello scorso anno, che ne è stata buona base di partenza. È stata realizzata con lo scopo di massimizzare il potenziale del pacchetto in un campionato che, con un regolamento ormai maturo e giunto alla sua ultima stagione, vedrà valori estremamente ravvicinati e in cui anche i millesimi potranno fare la differenza.

