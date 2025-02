Alla O2 Arena evento show con l'esibizione dei Take That e il disvelamento delle nuove livree

L’attesa è finita: la Formula 1 presenta ufficialmente la stagione 2025 con un evento spettacolare stasera, F1 75 Live, alla O2 Arena di Londra. L’evento senza precedenti vedrà tutti i 10 team, insieme ai rispettivi piloti e team principal, riunirsi per svelare le loro livree per la campagna e dare il via alla stagione con stile. Per i tifosi italiani gli occhi sono puntati sulla Ferrari con la nuova Sf-25.

Durante l’evento di due ore, che inizierà alle 21 di stasera in Italia, ogni team avrà il suo momento svelando la propria livrea per la stagione 2025. Vedere il design che le auto sfoggeranno nella campagna imminente è sempre un momento emozionante, con alcuni look sorprendenti emersi nel corso degli anni. L’evento si potrà seguire in diretta dalle 21 su Sky Sport F1 (canale 207), su NOW e anche in live streaming su skysport.it.

Le ultime settimane hanno visto l’inizio del nuovo capitolo di Lewis Hamilton in Ferrari, con il sette volte campione del mondo che ha intrapreso un “programma di immersione” che lo ha visto mettersi al volante di una delle auto del team per la prima volta e familiarizzare con il funzionamento delle cose a Maranello. Dopo i suoi 12 anni in Mercedes, sarà affascinante sentire Hamilton all’evento, mentre si avvicina sempre di più al suo debutto in pista per la Ferrari. La serata offrirà anche tanto intrattenimento extra. Lo spettacolo sarà presentato dal comico e attore Jack Whitehall e vedrà la partecipazione anche della star della musica country statunitense Kane Brown e dell’iconica band britannica Take That.

