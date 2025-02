La livrea della Rossa sarà svelata da Leclerc, Hamilton e Vasseur durante un evento a Londra

La Scuderia Ferrari HP è pronta a presentare la SF-25, la nuova vettura per il Campionato del Mondo di Formula 1 2025. La livrea sarà svelata da Charles Leclerc, Lewis Hamilton e Fred Vasseur martedì 18 febbraio durante l’evento F1 75 Live nella O2 Arena di Londra, in uno show di due ore che per la prima volta coinvolge tutti i team, trasmesso in diretta sui canali ufficiali F1 e dalle TV che detengono i diritti F1. La SF-25 farà la sua prima apparizione in pista a Fiorano il mercoledì 19 febbraio per lo shakedown con Charles e Lewis. In questa giornata non saranno presenti né ospiti esterni né media.

