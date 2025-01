La livrea sarà presentata il 18 febbraio

Con un post sui social network, la Ferrari ha svelato il nome della nuova monoposto per il Mondiale di Formula 1 del 2025. La vettura con cui scenderanno in pista Lewis Hamilton e Charles Leclerc si chiamerà ‘SF-25’, che di fatto fa seguito ai nomi delle ultime monoposto. La livrea della nuova Ferrari sarà svelata il 18 febbraio in occasione di un evento a Londra con tutti gli altri team del Mondiale. Per vedere per la prima volta la monoposto, invece, bisognerà attendere il 19 febbraio con la presentazione ufficiale a Maranello. Quindi dal 26 al 28 febbraio i primi e unici test ufficiali in Bahrain, prima dell’esordio nel Mondiale in Australia dal 14 al 16 marzo.

New year, new name 👊 pic.twitter.com/JC4Ou0OfRJ — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 30, 2025

