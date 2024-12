Il pilota e la scuderia dividono le loro strade dopo quattro anni. Il messicano: "Incredibilmente grato"

È ufficiale la separazione tra Sergio Perez e la Red Bull dopo quattro stagioni insieme in Formula 1. Lo comunica la scuderia austriaca in una nota, spiegando che “ulteriori annunci sulla line-up del 2025 verranno fatti a tempo debito“.

Horner: “Ha dimostrato di essere uno straordinario team player”

“Voglio ringraziare Checo per tutto quello che ha fatto nelle ultime quattro stagioni – ha dichiarato Christian Horner, team principal e Ceo di Red Bull – Da quando è entrato in scuderia nel 2021, ha dimostrato di essere uno straordinario team player, aiutandoci a conquistare due titoli Costruttori e il nostro primo 1-2 nel Mondiale piloti. Le sue cinque vittorie, tutte su circuiti cittadini, sono state anche un segno spettacolare della sua determinazione a spingersi sempre al limite. Anche se Checo non correrà per Red Bull la prossima stagione, sarà sempre un membro del team estremamente popolare e una parte preziosa della nostra storia. Grazie Checo”.

Perez: “Grato per gli ultimi quattro anni”

“Sono incredibilmente grato per gli ultimi quattro anni con Red Bull e per aver avuto l’opportunità di correre con un team così straordinario – ha dichiarato Perez – Guidare per Red Bull è stata una esperienza indimenticabile, custodirò sempre i successi che abbiamo ottenuto insieme. Abbiamo battuto record, raggiunto traguardi straordinari e ho avuto il privilegio di incontrare così tante persone incredibili lungo il percorso. Un grande ringraziamento va a ogni persona del team, dal management agli ingegneri ai meccanici fino al catering, all’hospitality, al reparto cucina, al marketing e alle comunicazioni, così come a tutte le persone a Milton Keynes, vi auguro tutto il meglio per il futuro. È stato un onore correre al fianco di Max (Verstappen, ndr) come compagno di squadra in tutti questi anni e condividere i nostri successi. Un ringraziamento speciale ai fan di tutto il mondo, soprattutto a quelli messicani per il vostro incrollabile supporto ogni giorno. Ci rivedremo presto, e ricordate…non mollare mai“, ha concluso.

