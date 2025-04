Il tedesco è stato aiutato dalla moglie. L'85enne ha guidato la Tyrrell con cui vinse il titolo nel 1973 per sensibilizzare sulla lotta alla demenza

Jackie Stewart, che all’età di 85 anni è il più anziano campione del mondo di Formula 1 ancora in vita, è tornato in pista domenica in occasione di un evento di beneficenza prima del Gran Premio del Bahrain di domenica 13 aprile, guidando una delle auto con cui vinse il titolo. Sul suo casco aveva la firma di tutti gli altri campioni del mondo viventi, compreso Michael Schumacher, che non appare in pubblico da quando, nel 2013, ha subito gravi lesioni alla testa in un incidente sugli sci.

During his tribute lap at the Bahrain GP, Sir Jackie Stewart wore a helmet signed by all 20 living F1 World Champions to raise awareness and funds for dementia research. A powerful reminder that the race to find a cure is far from over. 🏁 pic.twitter.com/5PsUAbFKVz — Race Against Dementia (@racingdementia) April 15, 2025

Schumacher ha firmato con l’aiuto della moglie Corinna

Stewart ha raccontato al quotidiano Daily Mail che Schumacher ha firmato il casco con l’aiuto della moglie, Corinna. “È meraviglioso che Michael abbia potuto firmare il casco per questa nobile causa — una malattia per la quale non esiste una cura”, ha dichiarato Stewart sabato. L’evento era infatti stato organizzato per raccogliere fondi in favore della Race Against Dementia, l’associazione fondata dal campione per finanziare la ricerca sulle cure contro questa malattia. “Sua moglie lo ha aiutato, e così si è completata la collezione con la firma di ogni campione ancora in vita”, ha aggiunto il tre volte campione del mondo, che ha guidato la Tyrrell con cui vinse il titolo nel 1973. Da qualche anno Stewart si prende cura della moglie Helen, affetta da demenza. “Trovare una cura per la demenza è il mio più grande desiderio,” ha detto alla BBC questo mese. Ha aggiunto che Helen necessita di cure specialistiche e recentemente non è stata in grado di riconoscerlo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata