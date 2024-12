Diventa sempre più difficile la rincorsa alle McLaren per la conquista della classifica Costruttori

Charles Leclerc scatterà ultimo in griglia nel Gp di Abu Dhabi, ultima gara della stagione. Nel Q2 il pilota della Ferrari è stato il più veloce ma ha violato i track limits e il suo tempo è stato cancellato. Chiude così 14°, ed è eliminato per il Q3.

Il monegasco partirà ultimo, considerando le 10 posizioni di penalità da scontare domani in gara per aver sostituito ieri la batteria della sua vettura. Diventa così sempre più difficile la rincorsa alle McLaren per la conquista della classifica Costruttori dato che la scuderia ‘papaya’ ha un vantaggio da amministrare di 21 punti. A far segnare il miglior tempo in Q2 è l’altra Ferrari di Carlos Sainz che con 1’22″985 precede di 13 millesimi la Red Bull di Max Verstappen. Eliminati, oltre a Leclerc, Tsunoda, Lawson, Stroll e Magnussen.

La griglia di partenza: prima fila tutta McLaren

Prima fila tutta McLaren. Lando Norris con il tempo di 1’22″595 ha conquistato la pole precedendo di 0.209 il compagno di scuderia Oscar Piastri. Terza la Ferrari di Carlos Sainz che domani terminerà la sua avventura con il Cavallino. Nico Hulkenberg chiude con la Haas in quarta posizione davanti al campione del mondo della red Bull, Max Verstappen. E’ la terza volta che la prima fila è tutta dei colori ‘papaya’.

Second row for @CarlosSainz55 for his last race in red! 👊 @Charles_Leclerc unfortunately had his lap time deleted in Q2 🇦🇪#AbuDhabi #F1 pic.twitter.com/74FMhuYPTk — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) December 7, 2024

Leclerc: “Resto sempre fiducioso e ci crederò fino alla fine”

“Non è per minimizzare, ho fatto il track limits, sono sette posizioni in più da recuperare ma resto sempre fiducioso e ci crederò fino alla fine. Spero di rifarmi domani”, ha detto a Sky Sport Charles Leclerc.

Sainz: “Domani nulla da perdere e andrò all’attacco”

“Siamo riusciti a progredire durante il weekend ma le McLaren hanno un passo in più. Nel Q1 e Q2 sembrava potessimo avvicinarci un po’ avvicinassi, loro però hanno ancora un piccolo vantaggio su di noi. La gara è comunque domani”, ha detto Sainz dopo le qualifiche. “Darei tutto per la conquista del mondiale costruttori, volevo la pole e darmi una buona possibilità per domani. Non avrò nulla da perdere e andrò all’attacco. Emozionato? Sono ora così concentrato che non ho avuto tempo di pensare e rendermi conto di quello che sta succedendo. Dopo la gara sentirò questa emozione ma ora voglio godermi questo momento guidando al meglio”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata