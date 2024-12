Per la Ferrari si fa sempre più dura per il Mondiale Costruttori. Verstappen invece è al settimo cielo: diventerà papà

Charles Leclerc è stato penalizzato di dieci posizioni nella griglia di partenza del Gp di Abu Dhabi, l’ultima gara del Mondiale 2024 di Formula 1 decisiva nella lotta per il titolo Costruttori che vede la McLaren avanti di 21 punti sulla Ferrari. Si allontana, quindi, la possibilità di un sorpasso in classifica della Rossa ai danni del team di Woking.

Leclerc davanti nelle prime libere

L’ultimo gran premio inizia quindi in salita per il monegasco, che in pista si è subito messo in luce facendo segnare il miglior tempo nella prima sessione di prove libere. La penalità è arrivata per la sostituzione della batteria, la terza dell’anno, della power unit. Nelle prime libere, il monegasco ha girato in 1’24″321 precedendo i britannici Lando Norris (+0″021) e Lewis Hamilton (+0″485). Segue l’altra Mercedes di George Russell, quarto. Arthur Leclerc, fratello minore di Charles che ha guidato la rossa al posto di Carlos Sainz in questa prima sessione di libere, si è piazzato 18° a 1’858 dal fratello.

Verstappen diventerà papà

Intanto, arriva un’altra lieta novella per il campione del mondo Max Verstappen. L’olandese diventerà papà per la prima volta, la fidanzata Kelly Piquet è infatti incinta. Lo hanno annunciato i due in un post su Instagram. “Mini Verstappen-Piquet in arrivo – ha scritto la coppia – Non potremmo essere più felici del nostro piccolo miracolo”. Verstappen si è laureato campione del mondo per la quarta volta in carriera qualche settimana fa a Las Vegas, mentre Nelson Piquet, padre di Kelly, è stato tre volte campione del mondo di Formula 1 negli anni ’80.

