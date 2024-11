Vittoria per Oscar Piastri che ha preceduto Lando Norris

Colpo grosso della McLaren che nella gara sprint del Gp del Qatar, penultimo appuntamento stagionale di Formula 1, fa doppietta allungando in classifica costruttori sulla Ferrari. Il pilota australiano Oscar Piastri ha preceduto il britannico Lando Norris che dopo aver condotto la gara fin dal primo giro ha ceduto nel rettilineo finale la prima posizione al compagno di squadra. Terza la Mercedes di George Russell. Quarta e quinta la Ferrari con Carlos Sainz a Charles Leclerc. A chiudere la top ten Hamilton, Hulkenberg, Verstappen, Gasly e Magnussen. Con questa doppietta la McLaren conquista 15 punti e si porta a 623 punti, distanziando di 30 punti la Ferrari che sale a 593 punti con i nove guadagnati oggi. La scuderia di Woking domani potrebbe già laurearsi campione del mondo (titolo che non vince dal 1998) se otterrà 14 punti più della Ferrari.

Piastri: “Senza l’aiuto di Norris sarebbe stato tutto più difficile”

“Sorpasso al via su Russell? Ha fatto la differenza per tutta la gara. Sono partito bene, ma non avevo il passo. Ho rovinato l’anteriore all’inizio e ho sofferto per il resto della Sprint. Abbiamo fatto un gran lavoro di squadra. Senza l’aiuto di Lando sarebbe stato tutto più difficile per me. Fare doppietta è stato molto bello”. Così il pilota della McLaren, Oscar Piastri vincitore della gara sprint del Gp del Qatar. “La qualifica? Qui c’è il gap minore, in altre piste c’è molto di più e il grip e diverso. Spingeremo come abbiamo fatto oggi, ci saranno piccoli cambiamenti. Dovremo rendere la macchina e il pilota più veloci. Pole? Ci posso puntare. Tra primo e sesto eravamo molto vicini, c’è poco margine di errore. Tutti daranno il massimo per la pole”, ha aggiunto.

Norris: “Preso bottino massimo di punti, era nostro obiettivo”

“Ho cercato di dare il Drs a Oscar, anche se è sempre difficile. Abbiamo fatto doppietta e preso il bottino massimo di punti, che era l’obiettivo. Siamo contenti come team, abbiamo eseguito tutto perfettamente. Il passo era buono, probabilmente potevo spingere di più di quanto ho fatto, ma volevo tenere gli altri dietro e aiutare Oscar con George. Abbiamo fatto il nostro lavoro”. Così Lando Norris, pilota della McLaren, secondo nelal gara sprint del Gp del Qatar. “Swap finale? Eravamo tutti vicini, avevo programmato di farlo dal Brasile e ho cercato di fare quella che credevo fosse la cosa migliore. Il team mi aveva detto di non farlo, ma alla fine l’ho fatto lo stesso e ce l’abbiamo fatta. Io non sono qui per vincere le Sprint, sono qui per vincere le gare e magari un campionato. Quest’anno non è andata secondo i piani, ma io ho fatto del mio meglio. Ora guardiamo a domani. La gara è stata dura, il mio collo non è contento. Domani sarà una gara faticosa: la pista è molto più veloce dell’anno scorso. A livello fisico è dura”, ha aggiunto.

