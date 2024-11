Il pilota McLaren ha preceduto il compagno di squadra Oscar Piastri e la Red Bull di Verstappen

Lando Norris ha vinto la gara sprint del Gp del Brasile, 21ma tappa delle 24 stagionali. Il pilota della McLaren ha preceduto il compagno di squadra Oscar Piastri e la Red Bull di Max Verstappen. Fuori dal podio le Ferrari con il quarto e quinto posto di Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Verstappen è a rischio penalità per aver infranto il delta in regime di Virtual Safety Car quando ha tentato il sorpasso su Piastri. Rischia 5 secondi di penalità. Nel caso finirebbe alle spalle di Leclerc per 9 decimi.

Norris: “Non sono molto orgoglioso, Piastri meritava la vittoria”

“Non è che vada molto orgoglioso della vittoria, ringrazio Piastri. Meritava lui la vittoria, E’ stato fatto un lavoro di squadra. Avevo difficoltà con l’aria sporca, comunque mi sentivo bene, è difficile nella sprint capire quando spingere a tutta”, ha dichiarato Lando Norris, dopo la vittoria della gara sprint. La scuderia infatti ha ordinato a Piastri di lasciare passare Norris in modo che tagliasse per primo il traguardo.

Leclerc multato per aver imprecato in conferenza stampa dopo Gp del Messico

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc è stato multato per aver imprecato durante la conferenza stampa dopo il Gran Premio di Città del Messico dello scorso fine settimana. Al 27enne è stata inflitta una multa di 10.000 euro, metà della quale è sospesa a condizione che non commetta lo stesso reato nei successivi 12 mesi. La punizione è meno severa di quella inflitta a Max Verstappen della Red Bull per la stessa infrazione al Gran Premio di Singapore di settembre: l’olandese è infatti tenuto a “svolgere un’opera di interesse pubblico”. Gli steward del Gran Premio di San Paolo, che hanno giudicato Leclerc, hanno dichiarato che l’attenuante è stata il fatto che il monegasco “si è scusato immediatamente”.

Leclerc ha imprecato nella conferenza stampa post-gara dopo che gli è stato chiesto di ricordare come si era sentito quando aveva quasi perso il controllo della sua auto all’ultima curva, mentre cercava di difendersi da Lando Norris. L’incidente, in cui Leclerc è uscito di pista ed è riuscito a evitare le barriere mentre cercava di controllare la vettura, gli è costato il secondo posto in gara, alle spalle del britannico.

