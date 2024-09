Amarezza in casa Ferrari. Le rosse partiranno nona e decima con Leclerc e Sainz

Lando Norris ha conquistato la pole position del Gp di Singapore. Il pilota McLaren ha girato in 1’29″525. Al secondo posto Max Verstappen, tornato in lotta dopo un venerdì nero. Il campione del mondo ha accusato un distacco di poco più di due decimi. Terzo posto per Lewis Hamilton su Mercedes. Amarezza in casa Ferrari. Le rosse partiranno nona, con Charles Leclerc, e decima, con Carlos Sainz. Leclerc si è visto annullare il tempo per un track limits in curva 2. Sainz, invece, è andato a muro nel corso della Q3 e ha dovuto chiudere in anticipo le proprie qualifiche.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata