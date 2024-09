Sesto Verstappen, fuori a sorpresa Norris che sarà costretto a partire 17esimo

Pole position di Charles Leclerc nel Gp di Azerbaigian di Formula 1. Il pilota della Ferrari, alla quarta pole consecutiva a Baku, ha completato il proprio giro in 1’41″365, precedendo di 321 millesimi Oscar Piastri con la McLaren e di 440 millesimi il compagno di box Carlos Sainz, terzo. Accanto allo spagnolo ci sarà in seconda fila Sergio Perez, che ha battuto il leader del mondiale Max Verstappen, il quale scatterà sesto alle spalle di George Russell, quinto. Completano la top ten Lewis Hamilton, Fernando Alonso e le due Williams di Franco Colapinto e Alexander Albon. Sarà chiamato a una gara in rimonta invece Lando Norris, fuori nel Q1 a sorpresa e costretto a partire 17°.

Leclerc: “Pole fantastica, tempo mi è venuto naturale”

“Il passo c’è sempre stato, nel Q3 bisognava solo restare il più lontano possibile dai muri, nell’ultimo giro ho attaccato un po’ di più e il tempo mi è venuto naturale. La macchina mi ha dato ottime sensazioni, è fantastico essere in pole“, ha commentato Leclerc a caldo. “È una delle mie piste preferite, mi piace tantissimo, non è stato un weekend semplice, l’incidente nelle prime libere non mi ha tolto fiducia ma sapevo di dover recuperare terreno e ritmo – ha aggiunto – Sainz terzo? Probabilmente è il miglior risultato che potessimo sperare, normalmente la parte dispari della griglia è quella in cui c’è meno grip, sono le migliori posizioni da cui partire. Speriamo di poter giocare le nostre carte per vincere la gara, che sarà molto lunga. Quest’anno però abbiamo una macchina più forte, spero che finalmente potremo farcela”. In vista del Gran Premio “la gestione delle gomme sarà un fattore importantissimo – ha concluso – Dobbiamo fare un ottimo lavoro, lo abbiamo fatto anche a Monza ma ogni gara bisogna resettare ed è ciò che abbiamo fatto. Il degrado gomme ci sarà, faremo i nostri compiti stasera per essere pronti domani”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata