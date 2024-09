Il presidente dell'Aci: "Autodromo unico al mondo, grande emozione"

C’è ancora tanto entusiasmo per la vittoria della Ferrari di Charles Leclerc al Gran Premio di Monza. “Quell’immagine dal podio la porterò per tutta la vita, da pelle d’oca quell’esplosione di gioia quando Leclerc ha tagliato il traguardo, quel boato e vedere tutta questa gente invadere la pista. E’ stata una grande emozione. Questo pubblico era compresso, aspettava da cinque anni dopo le tante piccole e grandi delusioni nei quattro anni precedenti. Bellissimo”, ha detto a LaPresse Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Aci.

“La Mercedes ha fatto un post di grande sportività (‘Non importa quale sia la tua squadra, non importa quale sia il tuo Paese, questo è da pelle d’oca ogni volta. Auguri ai nostri amici e rivali’, ndr). Monza ha dimostrato ancora una volta di essere un autodromo unico al mondo e di avere un pubblico straordinario che quando vince la Ferrari si accende e si infiamma come nessuno e in nessuna parte del mondo”, ha aggiunto. “Un viatico per le prossime edizioni? Certo aiuta molto, ancora una volta abbiamo potuto dimostrare che Monza è un’altra cosa. C’è grande sintonia con Meloni, Salvini e Abodi sull’andare avanti, ovviamente a condizioni che siano accettabili”, ha proseguito. Con Leclerc ed Hamilton insieme in Ferrari Monza il prossimo anno si preannuncia ancora più esplosiva: “Sarà bellissimo ma lo sarà ancora di più vedere Kimi Antonelli in F1, vedere un italiano e la bandiera tricolore sulla griglia di partenza sarà una grandissima soddisfazione. L’anno venturo abbiamo tante cose, speriamo di fare altri lavori. Sarà un anno ancora più eccitante”.

